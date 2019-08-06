"أبوظبي التجاري" ينضم إلى "بلغ اند بلاي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلن بنك أبوظبي التجاري عن شراكته مع "بلغ اند بلاي"، أكبر منصة عالمية للابتكار ومقرها سيليكون فالي، ومع سوق أبوظبي العالمي - المركز المالي العالمي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة. وبهذه الشراكة، ينضم بنك أبوظبي التجاري إلى منظومة "بلغ اند بلاي" العالمية ليستفيد من المنصة في دعم استراتيجيته الشاملة والرامية إلى التحول الرقمي إلى جانب 80 مؤسسة مالية أخرى في سيليكون فالي ونيويورك وسنغافورة وطوكيو وباريس وفرانكفورت.

وتشتهر "بلغ اند بلاي" بعملها على ربط أفضل الشركات التقنية الناشئة في العالم بكبرى الشركات العالمية بهدف دعم برامج التحول الرقمي، وقد انطلقت الشراكة بإقامة فعالية هاكاثون ناجحة احتضنتها أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في شهر يوليو بهدف إتاحة مجموعة من الفرص لبنك أبوظبي التجاري وتمكينه من تجربة العديد من المقترحات والأفكار الابداعية المرتبطة بالمنتجات المالية والخدمات المصرفية.

في هذا السياق، قالت صدّيقة عباس، رئيس مجموعة العمليات المصرفية في بنك أبوظبي التجاري: "تأتي هذه الشراكة في فترة حافلة بالمستجدات في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم التقنيات الجديدة، كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعلم الآلي وتحليل البيانات العديد من الفرص الجديدة للصناعة المصرفية. ونحن نتطلع إلى العمل مع "بلغ اند بلاي" لاستكشاف طرق جديدة لتحسين وتطوير القدرات الرقمية في البنك ودعم الابتكارات المفيدة من خلال تطوير المنتجات المالية والخدمات المصرفية المبتكرة التي لا تقتصر على العمل على تبسيط الإجراءات بل تقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات العملاء ومتطلباتهم في كل خطوة من تعاملاتهم المصرفية."

يذكر أن "بلغ اند بلاي" تعتبر احدى المنصات العالمية للابتكار التي تربط المشاريع الناشئة والشركات الكبرى وكذلك المستثمرين حول العالم، وتتيح هذه الشراكة الفرصة لكل من المشاريع الناشئة والمؤسسات الشريكة فرصة الازدهار معاً من خلال الاستثمارات والمشاريع التجريبية وعمليات التملك والنمو المتبادل. وتضم شبكة "بلغ اند بلاي" أكثر من 10,000 مشروعاً ناشئاً في مختلف المجالات حول العالم بالإضافة إلى أكثر من 280 شريكاً من المؤسسات وتتواجد في أكثر من 25 موقعاً حول العالم.

من جانبه قال أوميد مهرنفر، المدير التنفيذي للشرق الأوسط لدى "بلغ اند بلاي": سررنا بإعلان شراكتنا مع بنك أبوظبي التجاري، الذي يعدّ واحداً من أكبر البنوك في دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بدعم البنك في تحقيق أهدافه الرقمية وأهداف الابتكار إلى جانب مواصلة استقطاب المواهب في ريادة الأعمال من أنحاء العالم إلى أبوظبي."

يُشار إلى أن "بلغ اند بلاي" عقدت شراكة مع سوق أبوظبي العالمي في عام 2018 وأطلقت أولى برامجها لمسرعات التقنيات المالية في الربع الثالث من العام 2018 لتدعم المؤسسات المالية في المنطقة في مسيرة الابتكار وتعزّز أفضليتها التنافسية.