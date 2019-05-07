شركة تايوانية تطرح «كمبيوتر» مدمجاً جديداً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة ECS Elitegroup التايوانية عن إطلاق كمبيوتر مدمج جديد.

وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر SF110-A320الجديد يعتمد على معالجات شركة «إيه إم دي» AMD، ويتيح إمكانية تركيب أقراص الحالة الساكنة SSD. ويعتمد الكمبيوتر الجديد على معالجات Ryzen3 و Ryzen5 من AMD بقدرة تصل إلى 35 واط، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 32 غيغابايت.

وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة، فإنه يمكن تجهيز الكمبيوتر بأقراص M.2-SSD، كما يتم توصيل الجهاز بالشاشة عن طريق منفذ HDMI أو منفذ DisplayPort أو منفذ VGA العادي. ويمكن كذلك توصيل وسائط التخزين الخارجية والأجهزة الطرفية عن طريق منفذ USB 3.1. ويدعم الجهاز الجديد منفذ «غيغابت إيثرنت»، وشبكة WiFi 802.11 ac، وتقنية «بلوتوث»، ووحدة إمداد بالطاقة بقدرة 90 واط.