15 ميزة إضافية في تحديث «ويندوز 10» الجديد

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

كشفت شركة «مايكروسوفت»، أخيراً، عن النسخة التجريبية من التحديث الجديد لنظام تشغيل «ويندوز 10»، المخصصة لأعضاء برنامج «المطلعين الأوائل»، التي أظهرت أن التحديث المقرر طرحه في العاشر من أبريل المقبل رسمياً، يتضمن 15 ميزة إضافية على الأقل، تتعلق بتصميم الواجهات ومستويات الأمان والخصوصية، وسهولة الاستخدام والتشغيل.

وأتاحت الشركة نسخة التحديث الجديد للتحميل من على المدونة الرسمية الخاصة بأعضاء برنامج «المطلعين الأوائل». مصحوبة بالعديد من المعلومات حول الميزات الإضافية التي تم تضمينها في هذا التحديث.

وفي ضوء المراجعة التي أجرتها «الإمارات اليوم» للمنشور في المدونة، فإن الميزات الـ15 الإضافية في التحديث الجديد تشمل ما يلي:

مظهر جديد لسطح المكتب

سيوفر تحديث أبريل 2019 من «ويندوز 10» مظهراً جديداً لسطح المكتب، يحتوي قدراً أكبر من الإضاءة التي تتحقق له تبايناً رائعاً مع المظهر الداكن المعتاد عليه في «ويندوز 10» الحالي، مع إضافة رموز جديدة تناسب المظهر الجديد.

تحسين قائمة «ابدأ»

في التحديث الجديد ستكون قائمة «ابدأ» أقل تشويشاً، حيث سيتم استخدام اختصارات التطبيقات المثبتة مسبقاً في مساحات كبيرة، مع إمكانية إلغاء تثبيت أو إضافة تثبيت أي من التطبيقات التي يعتاد المستخدم على تشغيلها.

فصل «كورتانا» عن أداة البحث

بعدما بذلت «مايكروسوفت» جهداً كبيراً لدمج المساعد الرقمي الصوتي «كورتانا» في أداة البحث الخاصة بنظام التشغيل، عادت في تحديث «ويندوز 10» الجديد وفصلت الاثنين عن بعضهما بعضاً، ليصبح لكل منهما مربع استخدام منفصل في مكان مستقل.

إيقاف التحديثات مؤقتاً

تم تزويد تحديث أبريل 2019 بخاصية إيقاف تحديثات «ويندوز» مؤقتاً لأيام عدة، وذلك بالنسبة لمن يستخدمون «ويندوز 10» الإصدار المنزلي، بعد أن كانت مقصورة في السابق على مستخدمي الإصدار المخصص للمحترفين والمؤسسات.

حجز مساحة تخزينية للتحديثات

يقوم التحديث الجديد بحجز مساحة تخزينية من وحدة التخزين الرئيسة في الحاسب، وتخصيصها للتحديثات والملفات المؤقتة فقط. وهي خاصية مثيرة للجدل، إذ ترى «مايكروسوفت» أنها ضرورية لجعل تنزيل التحديثات أسهل مستقبلاً، ولا تؤثر في أداء الحاسب، فيما يري المستخدمون أنها تحرمهم من مساحة تخزينية قد يحتاجونها في أغراض أخرى.

تشغيل جيد لخاصية «ساند بوكس»

يتيح تحديث «ويندوز» الجديد تجربة خاصية «ساند بوكس»، التي تسمح بتشغيل التحديث بصورة ظاهرية أو على سبيل المحاكاة، في نافذة مستقلة بسهولة، وتشغيل البرامج واختبار الإعدادات والشيفرات، من دون أن يؤثر ذلك في تثبيت «ويندوز 10» الرئيس، الذي يعمل فعلياً على الجهاز.

سطح مكتب أقل ازدحاماً

قلل التحديث الجديد من عدد الرموز التي تظهر تلقائياً على سطح المكتب، مقارنة مع الإصدارات السابقة، حيث يجمعها في مجلدات جاهزة، وفي الوقت نفسه يوسع قائمة التطبيقات المضمنة، التي يمكن إلغاء تثبيتها بالنقر بزر الفأرة الأيمن.

إعداد حساب برقم الهاتف

يقدم الإصدار الجديد من «ويندوز» دعماً لحسابات «مايكروسوفت» استناداً إلى رقم هاتف، دون الحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني. ومن الناحية النظرية، يمكنك إنشاء أحد هذه الحسابات على جهاز محمول دون كلمة مرور، ثم استخدام هذا الحساب على حاسب يعمل بنظام «ويندوز 10».

طريقة أسهل لـ«ويندوز هالو»

يقدم التحديث طريقة أسهل للتعامل مع خاصية «ويندوز هالو»، إذ إنه تحت عنوان «خيارات تسجيل الدخول» في إعدادات الحساب، يتم تجميع كل خيار بتنسيق أكثر ضغطًا وأسهل للقراءة، وبالضغط فوق أي خيارات تسجيل دخول لتوسيعه وإعداده أو تغيير الإعدادات.

إضفاء المرونة على مثبت للخط

يضيف التحديث الجديد المزيد من المرونة على التعامل مع الخطوط المستخدمة مع نظام التشغيل، وذلك من خلال خط السحب والإفلات المثبت في الجزء العلوي من صفحة الإعدادات «تخصيص» الخطوط، للتبديل ما بين الخطوط المرغوب في استخدامها بسهولة.

تعزيز استخدام الرموز التعبيرية

كانت القدرة على إدراج رموز تعبيرية في مستند أو حقل نص تتم في الإصدارات السابقة بالضغط على مفتاح «ويندوز» مع علامة «زائد» معاً، أو «ويندوز» مع مفتاح علامة الفاصلة المنقوطة، أو الاختيار من القائمة، لكن التحديث الجديد يضيف، تعزيزاً لذلك، عبارة عن علامتي تبويب جديدتين، يمكن استخدامهما في إضافة الرموز التعبيرية بصورة سهلة ومباشرة.

«إدارة المهام» الافتراضية

في التحديث الجديد، يمكن اختيار أو بناء حالة افتراضية لإدارة المهام حسب الحاجة، حيث يمكن تحديد الأماكن أو الوظائف التي يرغب المستخدم في البدء بها، في كل مرة يعمل فيها على الحاسب، بدلاً من ترك هذه المهمة للنظام كاملة، كما كان في الوضع السابق.

مزامنة ساعة النظام

يمكن أن تسبب ساعة النظام غير المتزامنة مع بقية العالم مجموعة من المشكلات. وفي الإصدارات السابقة، كانت الطرق الوحيدة لإجبار النظام على المزامنة مع خادم وقت قياسي هي التنقل بعمق في لوحة التحكم حتى الوصول إلى أوامر تحكم غامضة وغير معروفة، لكن التحديث الجديد يجعل هذا الأمر بارزاً وواضحاً وسهلاً على صفحة التاريخ والوقت في الإعدادات.

تعديلات النسخ واللصق

تمت إضافة بعض التعديلات على وظيفة النسخ والحافظة واللصق، حيث أصبح بالإمكان حفظ أحدث 26 عنصراً منسوخاً بالحافظة، مع مزامنة هذه العناصر مع أجهزة أخرى باستخدام حساب «مايكروسوفت» الخاص بالمستخدم، مع إعادة تصميم الحافظة المنبثقة نفسها لتسهيل رؤية محتويات القصاصات الموجودة بها.

توسيع مركز الأمان

تم توسيع مركز الأمان في التحديث الجديد ليشمل إضافتين جديدتين، الأولى إعداد الحماية من العبث، التي تنبهك إذا حاول شخص أو برنامج آخر تغيير إعدادات الأمان، والثانية صفحة موحدة لسجل الحماية تعرض جميع الأحداث المشبوهة.

-«مايكروسوفت» تكشف عن النسخة التجريبية من التحديث الجديد المقرر طرحه في 10 أبريل رسمياً.