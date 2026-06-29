تشغيل المقاطع بسرعة مضاعفة.. يوتيوب تطلق تحديثات جديدة على خدمة «Shorts»

أعلنت منصة "يوتيوب" إتاحة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتشغيل مقاطع "Short" بسرعة مضاعفة تصل إلى ×2، ما يمنحهم إمكانية مشاهدة المحتوى بوتيرة أسرع أو الانتقال بسهولة أكبر إلى الأجزاء الأكثر أهمية داخل الفيديو.

وأوضحت المنصة، أن الهدف من هذه الإضافة، هو تسهيل الوصول إلى المعلومات في وقت أقل، مع توفير تجربة مشاهدة أكثر مرونة تتناسب مع تفضيلات المستخدمين.

كما عززت "يوتيوب" أدوات التحكم في التوصيات، إذ بات بإمكان المستخدمين استعمال خياري "غير مهتم" و"لا أوصي بهذه القناة"، لتحسين المحتوى المقترح سواء في الصفحة الرئيسة أو أثناء تصفح مقاطع الفيديو القصيرة، بما يتوافق مع اهتمامات كل مستخدم.

إضافة إلى ذلك، أطلقت المنصة وضع "الشاشة الواضحة"، الذي يسمح بإخفاء جميع الأزرار والرموز والنصوص الظاهرة فوق الفيديو بشكل مؤقت، ما يوفر تجربة مشاهدة خالية من المشتتات ويمنح المستخدم تركيزاً أكبر على المحتوى المعروض.

وقالت يوتيوب، إن هذه التحديثات ستصل إلى المستخدمين بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد رسمي لإطلاقها على مستوى العالم، مؤكدةً أن الهدف منها هو جعل استخدام "Shorts" أكثر سهولة وسلاسة.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه منصات الفيديو القصير منافسة متزايدة، إذ تواصل يوتيوب تطوير خدمة "مقاطع الفيديو القصيرة" للحفاظ على وتيرة نموها، في ظل تحقيقها مئات المليارات من المشاهدات يومياً، مع تزايد الإقبال على مشاهدتها عبر الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون على حد سواء.