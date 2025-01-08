سامسونج تتوقع ارتفاع الأرباح والمبيعات

ذكرت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس اليوم الأربعاء أنها تتوقع إعلان ارتفاع أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 130% تقريبا عن الفترة نفسها من العام السابق.

كما تتوقع الشركة زيادة المبيعات ربع السنوية بنسبة 11% تقريبا.

وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية العملاقة وصول أرباح التشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 50ر6 تريليون وون كوري جنوبي (4ر4 مليار دولار) مقابل 82ر2 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام السابق، 18ر9 تريليون وون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كما تتوقع الشركة وصول المبيعات خلال الربع الأخير إلى حوالي 75 تريليون وون مقابل 78ر67 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام السابق، و1ر79 تريليون وون خلال الربع الثالث من العام الماضي.

ومن المقرر إعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي في وقت لاحق من الشهر الحالي.