هواتف المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تركز اللوائح والتشريعات في المستقبل على مطالبة مصنعي الهواتف الذكية بجعل الهواتف أطول عمرًا، فضلاً عن سهولة إصلاحها وترقيتها وإعادة تدويرها.

ومن المنتظر أن تتضمن هذه اللوائح إرشادات خاصة بالبطارية لضمان سهولة استبدالها، مما يسهل على مستخدمي الهاتف إصلاح أجهزتهم الخاصة. سيكون هناك أيضًا الحد الأدنى من المتطلبات لمقاومة الغبار والماء، والسقوط العرضي، وطول عمر البطارية، وتحديثات البرامج المستمرة.

في هذا السياق، طلب موقع "موبايلز" البريطاني من أنظمة الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالشكل الذي قد تبدو عليه أجهزتنا في الـ 10 سنوات المقبلة، فكانت مواصفاتها كالتالي:

1. شحن بالطاقة الشمسية

أصبحت أجهزة شحن البطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية متاحة منذ فترة، ولكن يمكن للهواتف الذكية المستقبلية دمج اللوحات في الأجهزة نفسها.

تعلق جنيفر فون فالدردورف قائلة: "باعتبارها مصدرًا للطاقة المتجددة، فإن الطاقة الشمسية لا حدود لها تقريبًا، ونحن نشهد بالفعل الكثير من الابتكارات، مع العناصر التي يمكن وضعها في جيبك، بما في ذلك المحافظ والحقائب التي تعمل بالطاقة الشمسية وبالطبع التي تعمل بالطاقة الشمسية". الشحن.

"تعد الطاقة الشمسية أحد العوامل الرئيسية في تحريك صناعة الاتصالات نحو مستقبل أكثر استدامة. يمكن للطاقة الشمسية أن تحافظ على انخفاض فواتير الطاقة وتحتفظ بالموارد، وبالتالي تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري."

2. هواتف ذاتية الإصلاح

سيكون معيار التقدم التكنولوجي الهائل لصناعة الهواتف الذكية هو قدرة الأجهزة على إصلاح الشقوق والكسور في الشاشة تلقائيًا.

تشرح جينيفر: "يمكن لميزة مثل هذه زيادة العمر الافتراضي للهواتف الذكية وتقليل كمية النفايات الإلكترونية في الصناعة. إن تصنيع الأجهزة الجديدة وقطع الغيار يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة والوقود الأحفوري، لذا فإن الهواتف ذاتية الإصلاح ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام في استدامة الهواتف الذكية.

3. الهواتف المرنة

مع عودة الهواتف الحديثة القابلة للطي إلى الموضة، يمكن أن تشهد الأجهزة المستقبلية مزيدًا من التحسينات لتحسين مرونة ومتانة الهواتف.

تقول جينيفر: "المرونة هي كلمة تُستخدم غالبًا عند الإشارة إلى موضوع الاستدامة، ولكن في هذه الحالة، المتانة يمكن أن تكون كافية أيضًا. ومن خلال توفير مقاومة للصدمات والانحناء، تجعل المواد المرنة الجهاز أكثر قوة، مما يعني أنه يجب أن يدوم لفترة أطول."

4. المواد المستدامة

تتحول العديد من الصناعات إلى مواد قابلة لإعادة التدوير ومنخفضة الانبعاثات وتؤيدها، ويمكن أن يحذو إنتاج الهواتف الذكية حذوها.

وفي هذا الشأن تقول جينيفر: "إن إنتاج البلاستيك لا يستهلك الكثير من الطاقة فحسب، بل إن مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة معروفة على نطاق واسع. قد يكون للمواد البديلة، خاصة تلك المشتقة من النباتات، بصمة كربونية أقل.

"إن تطوير مواد جديدة ذات أداء بيئي محسّن يمكن أن يقلل من اعتماد الصناعة الحالي على الموارد غير المتجددة."

5. تحسين القبضة

بدلاً من الاعتماد على حافظات الهاتف لتقليل الكسر، يمكن إطالة عمر الهواتف الذكية من خلال جعل سقوطها أكثر صعوبة.

وأضافت جينيفر: “إن سقوط الهاتف على الأرض، وخاصة في المسطحات المائية، يمكن أن يكون كارثة على هيكل الجهاز. ومن المفترض أن يؤدي تقليل حدوث الأضرار المادية بدوره إلى تقليل الإصلاحات والبدائل المحتملة."

بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير للاهتمام أن تصبح الهواتف أكثر استدامة. بدءًا من إمكانات الشحن التي تعمل بالطاقة الشمسية وحتى التصميمات الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يستجيب المستهلكون للتصاميم الأكثر صداقة للبيئة، مع النجاح الذي حققته بالفعل بعض العلامات التجارية الجديدة والحالية للهواتف المحمولة.