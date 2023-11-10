"أبل" تصدر تحديثاً لتحذير المستخدمين من المحتوى "الحساس" في الرسائل النصية وجهات الاتصال

أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" عن إصدار تحديث ( iOS 17.2) لأجهزتها الذكية يشمل تحسينات متنوعة، أبرزها تعزيز ميزة "تحذير المحتوى الحساس" لتشمل الملصقات في تطبيق الرسائل وصور الاتصال في تطبيق جهات الاتصال.

وميزة "تحذير المحتوى الحساس" التي قدمتها آبل في iOS 17 تعمل على تحليل الصور والفيديوهات باستخدام تعلم الآلة لتحويل المحتوى "الحساس" إلى صور ضبابية، وبهذا يسهم في توفير تجربة أمان متقدمة لمستخدمي الأجهزة الذكية.

وفي تفاصيل التحديث، يعزز iOS 17.2 تطبيق الرسائل بتنويع وظائف الملصقات والرموز التعبيرية، وفي هذا السياق، يتم تفعيل ميزة "تحذير المحتوى الحساس" لتشمل الملصقات أيضا، ما يسمح للنظام بالكشف عن ملصقات قد تحتوي على محتوى "حساس" قبل عرضها.

علاوةً على ذلك، يتعامل iOS 17.2 أيضا مع محتوى الصور في تطبيق جهات الاتصال بنفس الفعالية، حيث يعمل تحديث النظام على تفعيل ميزة "تحذير المحتوى الحساس" لتشمل الصور الشخصية المخصصة لجهات الاتصال.

ميزة "تحذير المحتوى الحساس" تكون معطلة بشكل افتراضي، ولكن يتيح للمستخدمين تفعيلها عبر إعدادات الخصوصية والأمان. يأتي هذا التحديث متاحاً حالياً للمطورين والمتطوعين لاختبار الإصدارات التجريبية، ومن المتوقع أن يتم إصداره للمستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري.