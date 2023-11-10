"سامسونج" تستعد لعصر جديد من الذكاء الاصطناعي مع هواتف Galaxy

أعلنت شركة سامسونغ عملاق التكنولوجيا عزمها إطلاق حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال هواتفها الذكية الجديدة التي تحمل علامة Galaxy AI.

وأكدت الشركة أن هذه الهواتف ستضع قوة الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، وسيفتح الباب أمام إمكانيات جديدة تماماً في مجال الاتصال والإنتاج والإبداع.

ومن بين الميزات الجديدة التي ستقدمها Galaxy AI ميزة الترجمة المباشرة للاتصال، التي ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات مع أشخاص يتحدثون لغات أخرى دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات ترجمة خارجية، إذ ستظهر الترجمات الصوتية والنصية في الوقت الفعلي أثناء المكالمة، ما يجعل التواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات أمراً أسهل من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم Galaxy AI أيضًا ميزات جديدة لتحسين الإنتاجية، مثل القدرة على تحويل الكلام إلى نص بشكل فوري، وإنشاء عروض تقديمية تفاعلية، وإدارة المهام بكفاءة أكبر، كما ستقدم Galaxy AI ميزات جديدة للإبداع، مثل القدرة على إنشاء صور ومقاطع فيديو وتأثيرات صوتية مذهلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت سامسونج أن Galaxy AI سيكون مدعوماً بمجموعة من التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي على الجهاز والذكاء الاصطناعي السحابي، إذ ستدمج هذه التقنيات لتقديم تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي على الهاتف المحمول.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول هواتف سامسونج مزودة بـ Galaxy AI في وقت مبكر من العام المقبل. وتقول الشركة إن Galaxy AI سيغير الطريقة التي نستخدم بها هواتفنا الذكية إلى الأبد.