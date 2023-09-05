"ريلمي" تطرح "سي 53" بتقنية الشحن السريع

طرحت شركة "ريلمي" الدولية لتكنولوجيا المعلومات والمنتجات التقنية، إصدار هاتف "سي 53"، والذي يأتي ضمن فئة سلسة "سي" الاقتصادية، مدعما بتقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع ذاكرة عشوائية ديناميكية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

ويشتمل الإصدار الجديد على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، فيما تتيح تقنية الشحن السريع للمستخدمين شحن 50% من الهاتف في 31 دقيقة فقط، فيما يشتمل على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الجهة الأمامية.

ويتضمن الإصدار على تقنية "ان في سي" أو تقنية الاتصال اللاسلكي قريب المدى، ويأتي بسمك 7.29 ملم ووزن 182 جرام، وشاشة كاملة بحجم 6.74 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز.