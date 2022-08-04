"هواوي" تطلق "ميت بوك اكس برو" مدعما بالذكاء الاصطناعي والشحن السريع

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات عن اطلاقها أخيرا اصدار "ميت بوك اكس برو"، الحاسب الألي المحمول والذي يأتي مدعما بتقنيات الذكاء الاصطناعي والشحن فائق السرعة.

وأوضحت المجموعة في لقاء صحافي عقدته بدبي أخيرا، أن الحاسب الألي الذي أطلقته في الأسواق المحلية يأي فائق النحافة وبما يتناسب مع متطلبات العمل الهجين والدراسة سواء لقطاعات الأعمال أو الطلبة.

وأشارت إلى أن الجهاز يأتي بتقنيات تعتمد على لوحة اللمس الجديدة الحساسة للضغط ثماني ألواح سيراميك كهرضغطية مستقلة للحصول على استجابة شاملة وتستخدم مستشعر قوة لاكتشاف الضغط، اذ يعمل هذا الكمبيوتر المحمول أيضًا على توسيع منطقة التحكم في لوحة اللمس متعددة الإيماءات، مما يحسن الدقة وتجنب اللمس العرضي دون الحاجة لاستخدام ماوس أخر.

ويأتي الجهاز ببطارية كبيرة للغاية تبلغ 60 واط في الساعة (السعة المقدرة) وشاحن مدمج بقوة 90 واط يدعم الحاسوب تقنية الشحن فائق السرعة، كما يأتي مصنعا من سبائك المغنيسيوم خفيفة الوزن المتينة، فيما خضع جسم سبائك المغنيسيوم لعملية طلاء، والتي تزيد من صلابة ومقاومة التآكل لجسم المنتج كما تجعله أيضًا صديق للبيئة".

ويدعم الحاسب الجديد تقنية "سوبر تربو"، المحسنة التى تعمل على تحسين مستوى النظام للحصول على استجابة أسرع وأكثر سلاسة خصوصا خلال استخدام أنظمة مؤتمرات الفيديو".

ويأتي الحاسب المحمول مزودًا بكاميرا عالية الدقة على الحافة العلوية الضيقة، والتي تدمج ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم تأثيرات الفيديو الخاصة".

ويتيح الجهاز بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، إمكانية واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الكمبيوتر المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والكمبيوتر المحمول جهازًا واحدًا. يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتحريرها، واستخدام وإدارة ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك.