عطل مفاجئ فى تويتر يواجه المستخدمين.. وآلاف الشكاوى حول العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

واجه عدد من المستخدمين عطلا في تويتر عند محاولة التعامل مع حساباتهم، وتبين أن هذا العطل أصاب المستخدمين حول العالم من مختلف البلاد.



ووفقًا لـ Down Detector، بدأت المشكلات على منصة التواصل الاجتماعي لآلاف الأشخاص، وتتعلق معظم المشكلات المبلغ عنها بالوصول إلى تطبيق Twitter وموقع الويب الذى يمثل 48٪ و 49٪ من المشكلات المبلغ عنها على التوالي.



وفى الوقت نفسه، تشير 3٪ فقط من التقارير إلى وجود مشكلات في الخلاصة.



كما اشتكى أحد مستخدمي Down Detector من رسائل الخطأ التي أرسلتها الصفحة، مضيفًا: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".

وقالت وسائل إعلام مختصة بالتكنولوجيا إن سبب العطل في تويتر يعود لتحديثات يقوم بها التطبيق العالمي ، متوقعين حل مشكلة تويتر خلال الدقائق القليلة المقبلة.