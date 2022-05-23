شركة صينية تغش «أبل» بشاشات «آيفون 13»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت شركة «أبل» الاميركية قيام الشركة الصينية المصنعة للشاشات «OLED»، لصالح وردت لها شاشات لآيفون 13 غير مطابقة للمواصفات.

وقال موقع «البوابة العربية للتقنية» إن شركة «BOE» الصينية المصنعة للشاشات قد تخسر نحو 30 مليون طلب من شركة أبل لتصنيع شاشات لأجهزة آيفون 14 القادمة بسبب الغش في تصميم شاشات آيفون 13.

جاء ذلك بعدما كلفت أبل الشركة الصينية بصنع شاشات آيفون 13 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن عددا كبيرا من شاشات الشركة الصينية فشلت في اجتياز فحوصات مراقبة الجودة الخاصة بأبل.

و وبحسب «sputnik» فقد حاولت«BOE» حل هذه المشكلة عن طريق تغيير مواصفات الشاشات دون الرجوع إلى أبل، ومن المرجح أن تكون الشركة الصينية عانت انخفاض العوائد وهو ما دفعها لغش الشاشات التي كان من المقرر توريدها لأبل.

وأنهت أبل صفقتها مع«BOE»، بعدما اكتشفت تغير عرض الدائرة لترانزستورات الفيلم عبر لوحات OLED التي صنعتها لجهاز آيفون 13 في وقت سابق من هذا العام، مما جعلها أكثر سمكًا، وبالتالي أسهل في التصنيع.

وكشفت تقارير أن شركة «أبل» الأمريكة تتطلع إلى توسيع قدراتها الإنتاجية خارج الصين، وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن من أسباب تفكير «أبل» في اتخاذ هذه الخطوة هو السياسة الصارمة التي تفرضها بكين حاليا لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويقدّر المحللون أن ما يقرب من 90 % من منتجات «أبل» يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة المتعاقدة في الصين، مما يجعل نجاح الشركة الأمريكية عرضة لأهواء الحزب الشيوعي الصيني، وفقا للصحيفة.