«واتساب» تطور ميزة «للمغادرة بصمت» من المجموعات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعمل منصة «واتساب» (WhatsApp) على إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالخروج من المجموعات بصمت، في محاولة لجعل نظام المراسلة أكثر سهولة في الاستخدام.

ووفقا لموقع «وابيتا أنفو» (WABetaInfo) نقلا عن «بيزنس إنسايدر» (Businessinsider)، سيتمكن مديرو المجموعة فقط من معرفة من يغادر المجموعة ولن يستطيع الآخرون معرفة ذلك، وهذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لنشرها على مختبري الإصدارات التجريبية.

ويظهر في الوقت الحالي خروج المستخدمين من المجموعة، ويضيف واتساب عادة رسالة نظام في مجموعة الدردشة لإبلاغ جميع المشاركين بأنك خرجت من المجموعة.