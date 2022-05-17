"بوكو" تطلق هاتفا بتقنيات داعمة للألعاب وساعة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلقت "بوكو" العلامة التجارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، أخيرا هاتف POCO F4 GT الذكي في أسواق الإمارات، بالإضافة إلى ساعة "بوكو ووتش،" أول منتجات الذكاء الاصطناعي للأشياء للعلامة التجارية.

ويأتي الهاتف POCO F4 GT مدعوما بتقنيات مجهزة للألعاب مع توافر معالج Snapdragon® 8 Gen 1 بدقة 4 نانومتر، مدعومًا بتقنية LiquidCool 3.0 وشاشة AMOLED مسطحة بمعدل تحديث 120 هرتز ،ومعالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3.0 جيجاهرتز، وتعمل مجموعة شرائح أندرويد على زيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 20٪ وأداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 50٪. وفي الوقت نفسه، يوفر الهاتف POCO F4 GT ذاكرة وصول عشوائي من فئة LPDDR5 كاملة مع ما يصل إلى 6400 ميجابت في الثانية لأوقات تحميل أقصر، بالإضافة إلى ذاكرة قراءة فقط من فئة UFS 3.1 تم ترقيتها.

ويعد الهاتف الذكي المخصص للألعاب مجهز بتقني إدارة حرارة الجهاز ، ويعمل نظام التبريد المزدوج الذي تبلغ مساحته 4860 مم2 على خفض درجات الحرارة المرتفعة، ويأتي الجهاز مدعما بأول شاحن بقوة 120 واط وبطارية قوية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة، والتي يمكن شحنها بالكامل خلال 17 دقيقة.

وطرحت العلامة ساعة" بوكو ووتش " وتعمل بالذكاء الاصطناعي ومدعمة بشاشة اللمس AMOLED مقاس 1.6 بوصة وتتبع الساعة مدى تطور اللياقة البدنية لدى المستخدمين، مثل معرفة مؤشراتك الحيوية على مضمار الجري، كما يمكنها اكتشاف الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بمجموعة متنوعة من الأنشطة بدءاً من الجري على آلة الجري حتى المشي في الخارج. وبالاقتران مع وظيفة مراقبة النوم، وتراقب بوكو ووتش مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم.