نصيحة مهمة لأصحاب هواتف آيفون لتفادي مشكلة نظام التشغيل الجديد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اشتكى العديد من أصحاب هواتف آيفون من سرعة نفاد شحن البطارية في أجهزتهم بعد تحميل نسخة iOS 15.4 الجديدة.

وحول الموضوع كتب المدون الشهير، Alex Kretzschmar، في تدوينة له على الإنترنت "iOS 15.4 يستنزف شحن البطارية بشكل جنوني، أود أن أقول هو أن عمربطاريتي اليوم هو نصف ما كان عليه الأسبوع الماضي، لقد صدمت".

ومن جهته كتب المدون، مكسيم شيشكو : "عمر البطارية مع iOS 15.4 سيء بالفعل، معدل الشحن بلغ 80% بعد 24 ساعة، لكن وقت الشاشة النشط لا يزيد عن ساعتين فقط.. أنا أستعمل Safari ويوتيوب وإنستغرام وأوبر فقط".

وتبعا للعديد من الشكاوى التي صدرت عن مستخدمي أجهزة آبل فإن "مدة عمل البطارية لم تعد تتجاوز النصف يوم في هواتف iPhone 13 Pro و Pro Max بعد تحميل نسخة iOS 15.4 الجديدة".

ويتوقع بعض مستخدمي أجهزة آبل "أن المشكلات في عمل بطاريات هواتف آيفون بدأت بالظهور كون نظام التشغيل الجديد يستخدم الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة 120 هيرتزا ضمن تقنية ProMotion في العديد من التطبيقات".

ولم تعلق آبل حول الشكاوى التي ظهرت بشكل رسمي بعد، لذا ينصح خبراء التقنية أصحاب هواتف آيفون ممن لم يقوموا بتحميل نسخة iOS 15.4 بالتريث إلى حين إطلاق تحديثات برمجية جديدة.