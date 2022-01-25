تويتر» يستعد لاطلاق ميزة «القطيع»: تغريدة للأصدقاء الموثوق بهم»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تقارير أن موقع «تويتر» للتغريدات يستعد لإطلاق ميزة جديدة تتيح مشاركة التغريدات مع مجموعة ‏معينة من الأفراد، والذي يطلق عليهم اسم «القطيع».‏

وكان «تويتر» أعطى أول لمحة عن الميزة في شهر يوليو الماضي، التي أطلق عليها في ذلك الوقت «الأصدقاء الموثوق بهم»، لكنها أخذت في التبلور منذ ذلك الحين.

ونشر مطور الهواتف الذكية، أليساندرو بالوزي، تسريبات لميزة «السرب»، والتي توضح أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 150 عضوا لمشاهدة التغريدات الخاصة، كما أنه يمكن لهؤلاء المستخدمين المختارين الرد عليها والتفاعل معها.

وفي حال رغبة المستخدم في إزالة أحد هؤلاء الأفراد من قطيعه، فإنه لن يتلقى إشعارا بأنه تمت إزالته.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المتحدثة باسم «تويتر»، تاتيانا بريت، قولها: إن موقع «تويتر» يعمل دائمًا على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية، ونحن نستكشف حاليا طرقا للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية.

يشار إلى أن موقع«تويتر»أطلق، في سبتمبر الماضي، ميزة مماثلة لميزة«القطيع»، ولكنها تتيح إرسال تغريدات لمستخدمين من ذوي الاهتمامات المشتركة بدلا من جميع المتابعين.