تسريبات تكشف عن موعد إطلاق «آيفون SE» بهذه المواصفات

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تسريبات إلى أن إنتاج iPhone SE الجديد سيكون في أواخر شهر ينايرالجاري على ان يتم اطلاقة في مايو المقبل.

وبحسب التسريبات، فإن هاتف iPhone SE 2022 سيشهد تحديثًا طفيفًا، مقارنةً بإعادة تصميم في عام 2023، يقول المحلل روس يونغ الآن إن الهاتف يدخل مرحلة الإنتاج.

ويؤكد يونغ التقارير السابقة للمحلل مينغ شي كو، الذي قال إن iPhone SE سيظهر في النصف الأول من عام 2022.

يذكر أن روس يونغ محلل في Display Supply Chain Consultants، وله سجل جيد بشكل عام في المعلومات حول الموردين. سيكون iPhone SE القادم هو الجيل الثالث من النموذج، ويعتقد أنه سيزود بـ 5G.

أشارت التقارير السابقة إلى أنه قد يعتمد على هيكل جهاز iPhone XR القديم، بينما توقع آخرون أنه سيستخدم تصميم غلاف iPhone 11. ليس من المتوقع أن يكون لديك شاشة أكبر من النموذج الحالي. ومع ذلك، فقد تم توقع إصدار شاشة أكبر في عام 2023.