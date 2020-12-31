الاستفادة من الميزات الإضافية في «Google Lens»

المصدر: الإمارات اليوم

أضافت شركة غوغل الأميركية أدوات جديدة إلى ميزات «Google Lens»، الذي يوجد كتطبيق قائم بذاته لهواتف «أندرويد»، وكملمح عبر بعض تطبيقات «غوغل»، لمساعدة المستخدم على الاستفادة من تقنيات التعرف إلى الصور، واستخدام عدسة الكاميرا في تصوير النصوص وترجمتها ونسخها.

كما تسمح «غوغل» باستخدام الملمح في نسخ النصوص الموجودة على الورق، ولصقها في برامج الـ«ويب» المكتبية، مثل «مستندات غوغل»، فضلاً عن استخدامه في ترجمة العبارات الموجودة على اللافتات والوسائل الإرشادية. لذلك، إذا كنت من مستخدمي هذا الملمح، فإنه يمكنك زيادة الاستفادة منه باتباع النصائح التالية:

- إذا صادفت جملة أو عبارة لا تفهم معناها في كتاب أو صحيفة، صورها باستخدام «Google Lens»، ثم استخدم ملمح «البحث» في الوصول إلى معلومات مدققة عنها عبر الـ«ويب».

- استخدم التطبيق في قراءة «رموز الاستجابة السريعة» QR Code على المنتجات، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خاصة بهذا الأمر، ثم اعثر على المنتجات المرغوبة في المتاجر أثناء التسوق بسهولة.

- استخدم عدسة الكاميرا في المسح الضوئي لقائمة الطعام، وسيقدم التطبيق المراجعات اللازمة عن الوجبات، ويخبرك أيها أكثر شعبية، كما يمكن للتطبيق أن يتحدث إليك عن طبق بعينه لو نقرت فوق النص الخاص به.

- استخدم التطبيق في تصوير الفاتورة، لتحسب نسبة البقشيش، وتتشارك الفاتورة مع زملائك.