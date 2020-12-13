منع التطبيقات غير المناسبة للصغار في متجر «بلاي»

المصدر: الامارات اليوم

رغم الفوائد المهمة التي تقدمها التطبيقات لمستخدميها فإن بعضها قد يكون غير مناسب لبعض الأعمار، لذا يقدم تطبيق متجر «بلاي» Play الفرصة للمستخدم لضبط إعدادات تنزيل التطبيقات، بحيث يحتاج إلى إدخال رمز كودي للسماح بعملية التنزيل، وهو أمر يمكن للآباء استخدامه بسهولة في تطبيق Play على هواتف الصغار، بحيث يحتاج الطفل دوماً إلى مساعدة والده عند تنزيل التطبيقات المختلفة، وبالتالي يتسنى له الاطلاع عليها والسماح بتنزيلها من عدمه.

ويمكنك تطبيق ذلك على هواتف الصغار التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» باتباع هذه الخطوات: افتح تطبيق Google Play على جهازك، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة.

ومرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب الإعدادات Settings وانقر فوقه، ثم توجه إلى قسم الإشراف الأبوي Parental Control وانقر فوقه، ثم حرك المؤشر المجاور له في النافذة التالية من وضع الإيقاف off على اليسار إلى وضع التشغيل on على اليمين.

وبعدها سجل رمز المرور PIN code في الحقل الفارغ الموجود أمام عبارة: اكتب الرمز Type Pin، ثم انقر فوق زر الموافقة ok في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وحدد قائمة بالقيود التي تفضل تطبيقها على كل نوع من أنواع المحتوى على المتجر.