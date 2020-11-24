«أبل» تنصح بعدم تقريب البطاقات البنكية من «آيفون 12» الجديد

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

يمتاز هاتف «آيفون 12» الجديد من «شركة أبل الأميركية»، بوجود ثلاثة قضبان مغناطيسية صغيرة مختفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف الذكي، تعمل على توجيه الشاحن اللاسلكي Magsafe الاختياري بسهولة وبدقة على الجانب الخلفي للجهاز.

وأكدت «أبل» أنه على الرغم من أن هذه القضبان المغناطيسية صغيرة، فإنها قوية جداً، ولذلك تنصح الشركة بعدم تقريب البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية المزودة بشرائح ممغنطة وبطاقات الدخول، أو بطاقات الهوية، وكذلك جوازات السفر، وميداليات المفاتيح، التي تشتمل على بطاقة RFID من القضبان المغناطيسية، وإلا فإنها قد تتعرض لضرر.

وأوضحت أنه يجب على المستخدم إخراج البطاقات من حافظة هاتف «آيفون 12» الجديدة قبل عملية الشحن على الأقل، إذا كان يستعمل مثل هذه الحافظات ويضع البطاقات بداخلها؛ نظراً لأن عملية الشحن الكهرومغناطيسي بواسطة الحث الكهربائي قد تشكل خطورة على الشرائح الممغنطة، ووسائط البيانات الأخرى.