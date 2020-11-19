التخلص من جهات الاتصال المتكررة في «آي فون»

المصدر: الإمارات اليوم

ينزعج بعض المستخدمين، أحياناً، عندما يفاجأون بتكرار بعض جهات الاتصال على هاتف «آي فون». ويحدث هذا الأمر عادة إذا أرادوا التمتع بميزات المزامنة عبر خدمة «آي كلاود» السحابية، أو أضافوا حسابات التطبيقات الخارجية كحساب «غوغل» أو «آوت لوك» وغيرها إلى الهاتف، فعندها تتداخل البيانات طالما أنهم يستخدمون خدمات متعددة لتخزين جهات الاتصال. كما يحدث هذا التكرار أيضاً إذا قام المستخدم بإدخال دفتر العناوين من جهاز آخر كأجهزة «أندرويد». وهناك أكثر من طريقة للتخلص من هذا التكرار، بعضها يمكن أن يتم بشكل يدوي عبر التوجه إلى قائمة الاتصال وحذف الجهة المكررة، ومنها ما يمكن أن يتم من خلال ملمح دمج جهات الاتصال. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» ورغبت في التخلص من جهات الاتصال المتكررة يدوياً، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق الهاتف Phone على جهازك ثم توجه إلى قسم جهات «الاتصال» Contacts في نهاية الشاشة، ثم مرر للأسفل حتى تعثر على جهة الاتصال المتكررة وانقر فوق أي من البطاقات التي تخصها، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر فوق زر «التحرير» Edit الموجود في أعلى اليمين، وانقر داخل النافذة التالية فوق خيار «حذف جهة الاتصال» Delete Contact، وبعدها أكد رغبتك بالنقر فوق الخيار نفسه Delete Contact داخل النافذة الجديدة. ويمكنك أيضاً الاستعانة بتطبيقات الجهات الخارجية المتخصصة في إزالة هذا التكرار عبر «متجر أبل».