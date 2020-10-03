إخفاء التطبيقات في هواتف «أندرويد»

المصدر: الامارات اليوم

يحتاج المستخدم أحياناً إلى إخفاء بعض التطبيقات الموجودة على جهازه كي لا يطلع الآخرون على بعض اهتماماته الشخصية أو خصوصيات عمله، أو لا يصل بعض المتطفلين إلى بعض البيانات الخاصة الموجودة عبر هذه التطبيقات.

وتختلف طريقة إخفاء التطبيقات من نظام تشغيل إلى آخر، لكن أحياناً تتيح ببعض الهواتف في نظام التشغيل الواحد إجراءات مختلفة لإخفاء التطبيقات بحسب الميزات التي يوفرها كل جهاز.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، ورغبت في إخفاء بعض التطبيقات الموجودة على هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

افتح درج التطبيقات أو المجلد الذي يحتوي على أيقونات التطبيقات الموجودة على جهازك، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر فوق خيار «إعدادات الشاشة الرئيسة» Home Screen Settings، وبعد ذلك ابحث عن خيار «إخفاء تطبيق» Hide App ثم انقر فوقه.

وعندها اختر التطبيقات التي ترغب في إخفائها، ثم انقر فوق خيار «تنفيذ» Apply.