نسخة جديدة من تطبيق «C3Pay»لتعزيز أمان المعاملات المصرفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «إيدنرد» التكنولوجيا المالية والمزود العالمي لحلول كشوف المرتبات، أمس، نسخة محسّنة من تطبيق «C3Pay» المُبتكر، بهدف تزويد حاملي البطاقات المصرفية بتجربة رقمية سلسة ومبسطة.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أن الميزات الجديدة المتوافرة على التطبيق، تعزز أمان المعاملات المصرفية، إذ تمكّن المستخدمين من التحكم الكامل في أموالهم، وإدارتها بطريقة سليمة، لاسيما في هذه الأوقات الاستثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إيدنرد الإمارات»، أنوار بوركادي إدريسي: «نؤمن في (إيدنرد الإمارات) بأن الخدمات المصرفية الرقمية مفتاح مهم لتمكين الموظفين، وذلك بتزويدهم بالقدرة على الوصول إلى مواردهم المالية بكل سلاسة، لهذا نحرص على تقديم منصة آمنة ومضمونة لحاملي بطاقاتنا لإجراء معاملاتهم (أونلاين) بكل سهولة، في الوقت الذي نواصل به حماية مستخدمينا، من خلال التواصل الفوري معهم وتزويدهم بإرشادات السلامة داخل التطبيق ذاته، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة».

ولفت إلى أن المستخدمين سيلاحظون إدخال تحسينات كبيرة على التطبيق، بناءً على ردود فعل وآراء المتعاملين.

يشار إلى أن التطبيق يتميز بواجهة سلسة وسهلة الاستخدام، وخدمات مصرفية عالية الجودة عبر الهواتف المحمولة، إضافة إلى ميزات محسّنة لإشعارات الرسائل القصيرة، مع القدرة على الإبلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة مباشرة، واستبدال البطاقات الحالية والتحويلات المالية الفورية إلى حسابات C3Pay الأخرى.