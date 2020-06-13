تنزيل قوائم تشغيل «سبوتيفاي» إلى هواتف «آي فون 11»

المصدر: الامارات اليوم

لا يستغني المستخدمون عن تطبيقات وخدمات البث الصوتي والموسيقي، ويبدون انزعاجاً عندما يسافرون إلى مكان لا تتوافر فيه خدمة الإنترنت، أو عند ارتفاع كلفة هذه التطبيقات من خلال شبكة بيانات الهاتف. لذلك، يفكر البعض في تنزيل المحتوى الذي راق له عبر هذه التطبيقات، للاستمتاع به دون اتصال بشبكة الويب.

ولا يختلف مستخدمو تطبيق الموسيقى «سبوتيفاي» عن المستخدمين الآخرين في هذا الصدد. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الحسابات المدفوعة في التطبيق عبر هواتف «آي فون 11»، العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13»، فإنه يمكنك تنزيل قائمة تشغيل معينة من حسابك، من خلال فتح تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة خضراء تضم خطوطاً دائرية الحواف.

انقر فوق تبويب: «مكتبتك» Your Library في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق قائمة التشغيل التي ترغب في تنزيلها.

انقر بعد ذلك فوق أيقونة النقاط الثلاث الأفقية في أعلى يمين النافذة التالية، ومرر داخل النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: «تنزيل» Download.