الوصول إلى أكثر الفيديوهات شعبية على «تيك توك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي تطبيق «تيك توك» Tik Tok الصيني، بشعبية كبيرة منذ إطلاقه في سبتمبر 2016، بل أصبح خلال فترة وجيزة من أشهر المنصات الاجتماعية التي يفضلها الشباب صغار السن. ويعتمد التطبيق على تحريك المستخدم شفتيه بشكل متزامن مع البث الموسيقي.

يتمتع التطبيق بعدد كبير من الملامح المهمة في مقدمتها مشاهدة مقاطع الفيديو الأكثر شعبية، وذلك من خلال «الوسوم». لذلك، إذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك مشاهدة أكثر الفيديوهات شعبية، من خلال النقر فوق أيقونة التطبيق التي تبدو في شكل نغمة موسيقية بيضاء تحيط بها حواف زرقاء ووردية.

توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق أيقونة الدائرتين المتداخلتين. وهنا، ستظهر أمامك شاشة جديدة يمكنك من خلالها استكشاف المزيد من فيديوهات الموسيقى.

مرر للأسفل لمشاهدة «الوسوم» ذات الشعبية المستخدمة في هذه الفيديوهات، مع ملاحظة أنه سيتم عرض قائمة «الوسوم» الشائعة بجوار أيقونة «الوسم»، وهنا انقر فوق «الوسم» الذي تريده، لتشهد الفيديوهات الأكثر شعبية المندرجة تحته، أو أكثر الفيديوهات التي تتبع الوسم حديثاً.

كما ستلاحظ أن الفيديوهات معروضة في شكل صور مصغرة، وهنا مرر للأعلى والأسفل لتصفّحها، ثم انقر فوق الفيديو الذي ترغب في مشاهدته.