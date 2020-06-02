تشغيل مرشحات اللونين الأحمر والأخضر في أجهزة «أبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعاني بعض الأشخاص مما يعرف بـ«تشويش الأخضر والأحمر» Protanopia، وهو وضع لا يستطيع فيه المرء رؤية اللونين الأحمر والأزرق بشكل طبيعي، ولا يميز بوضوح بين اللون الأسود المحتوي على درجات من اللون الأحمر، ولا البني الداكن مع الأخضر الداكن، أو الأخضر المتوسط مع البرتقالي.

ومن ثم قد لا يستطيع تمييز بعض النصوص المدونة بهذه الألوان، أو رؤية بعض التفاصيل المهمة. لهذا حاولت الشركات المنتجة لنظم تشغيل الهواتف، مساعدة مستخدميها على حل هذه المشكلة للتعامل مع التطبيقات ونظام التشغيل بسلاسة. وفي مقدمة هذه الشركات «أبل» التي سمحت لمرضى هذا النوع من عمى الألوان، بتفعيل وضع خاص يتيح لهم الرؤية بشكل أفضل. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» أو «آي باد»، فإنه يمكنك تفعيل وضع مرشحات اللون الأحمر والأخضر Protanopia، من خلال فتح «الإعدادات» Settings في جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ترس رمادي.

مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب: «تسهيل الوصول» Accessibility، وانقر فوقه، ثم مرر مجدداً داخل النافذة التالية، وانقر فوق قسم: «الشاشة وحجم النص» Display & Text Size.

انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار: «المرشحات اللونية» Color Filters، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار نفسه في النافذة التالية من اليسار إلى اليمين، لتفعيله.

وبموجب ذلك، ستظهر أمامك مجموعة جديدة من الخيارات، لذا ضع علامة التأشير أمام وضع مرشحات اللون الأحمر والأخضر Protanopia.