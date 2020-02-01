الاطلاع على مكافآت «بطاقة أبل» الخاصة بمعاملاتها

المصدر: الامارات اليوم

رغم أن البعض يعتبر أن «بطاقة أبل» Apple Card ليست البطاقة المثالية للحصول على المكافآت المالية، لأن نسب الاسترداد التي تمنحها ضئيلة من وجهة نظرهم، إلا أن البعض الآخر يرى أن هذه النسب معقولة، وقد يكتفي بتسهيل البطاقة لمعاملاته وإمكانية استخدامها في الشراء، سواء من منتجات «أبل» أو من منتجات غيرها من الشركات.

لكن أحياناً يلاحظ المستخدم أن ما يحصل عليه من مكافآت يختلف من فئة إلى أخرى، وأحياناً من جهة بيع إلى أخرى، دون معرفة السبب وراء ذلك. فإذا كنت من مستخدمي «بطاقة أبل»، وواجهت التساؤلات نفسها، وأردت التعرف إلى مكافآتك عن كل معاملة على حدة، يمكنك ذلك عبر فتح تطبيق «محفظة أبل» Wallet app، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حافظة تضم بطاقات عدة.

وانقر فوق «بطاقة أبل» Apple Card، وتبدو في شكل بطاقة تحمل شعار الشركة. وستجد تحت قائمة أحدث التعاملات Latest Transactions كل التعاملات التي أجريتها، وبجانب كل منها النسبة المئوية للأموال المستردة التي حصلت عليها.

ثم انقر فوق المعاملة التي ترغب في رؤية التفاصيل الخاصة بها، وستشاهد بموجب ذلك أيقونة تضم علامة الدولار تحت الرقم الإجمالي للمعاملة لتوضيح مجموع النقود المستردة من بطاقة أبل.