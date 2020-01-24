حذف التطبيقات في نظام «آي أو إس 13»

المصدر: الامارات اليوم-دبي

تسعى الإصدارات الحديثة من نظم التشغيل المختلفة إلى تحسين الأداء والتجاوب مع التقنيات الجديدة والتغلب على مشكلات التشغيل السابقة، غير أنها في سعيها لذلك قد تغير بعض الإعدادات، الأمر الذي يصيب المستخدم بالحيرة لو أراد تشغيل ما اعتاد عليه من ملامح بالطرق التقليدية، إذ لا يجد الاستجابة التي اعتاد عليها. ومن ذلك مثلاً طريقة حذف التطبيقات في نظام التشغيل «آي أو إس 13». فالدخول إلى وضع الاهتزاز الذي يمكن من خلاله حذف التطبيقات، لم يعد كما كان في نظام التشغيل «آي أو إس 12» والإصدارات السابقة. فإذا كنت حدثت نظام تشغيل هاتفك أو جهاز «آي باد» إلى نظام التشغيل «آي أو إس 13» اتبع الخطوات التالية لحذف التطبيقات التي تريدها: انقر لبرهة فوق أيقونة التطبيق الذي ترغب في حذفه، وعندما تظهر «قائمة السياق» Context Menu، انقر داخلها فوق خيار «إعادة ترتيب التطبيقات» Rearrange Apps، وعندها سيدخل الجهاز إلى «وضع الاهتزاز» Jiggle’ Mode، وستظهر الأزرار التي اعتدت رؤيتها، وبعد ذلك انقر زر الإغلاق الذي يبدو في شكل حرف (X )، وبموجب ذلك ستظهر نافذة التأكيد، وعندها انقر زر الإغلاق ذا اللون الأحمر للتأكيد وحذف التطبيق.