إيقاف «اعتبار الهاتف مفقوداً» في «آي أو إس»

المصدر: الامارات اليوم

قررت شركة «أبل»، مع طرح نظام التشغيل «آي أو إس 13»، أن تدمج خدمات تطبيق «العثور على هاتفي» مع خدمات تطبيق «العثور على الأصدقاء» في تطبيق جديد يؤدي المهام تحت اسم «Find My». ومن خلال التطبيق الأخير يمكن للمستخدم تفعيل وضع اعتبار «الجهاز مفقود» الذي يعني ضرورة إدخال رمز المرور قبل أن يتمكن من عثر على الجهاز من إيقاف وضع العثور على الهاتف. لكن أحياناً يريد المستخدم إيقاف هذا الوضع لعثوره على الهاتف. فإذا مررت بالتجربة نفسها اتبع ما يلي لإيقاف وضع اعتبار الهاتف مفقود افتح تطبيق «Find My» وانقر فوق الجهاز الذي تم اعتباره جهازاً مفقوداً ضمن قائمة الأجهزة الخاصة بك، لتلاحظ ظهور أيقونة القفل فوق الجهاز. وإذا لم تشاهد الجهاز، مرر إصبعك للأعلى لتكشف عن القائمة الكاملة للأجهزة. وإذا لم تشاهد أيضاً قسم «اعتبار الجهاز مفقود» بجوار الجهاز الضائع، مرر للأعلى أيضاً لتجد قائمة الخيارات كاملة، ثم انقر زر «قيد الانتظار»، ومن ثم انقر خيار «إيقاف ملمح اعتبار الجهاز مفقوداً».