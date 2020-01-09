هواوي تكشف عن Mate 30 Pro الداعم لشبكة الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن طرح هاتفها Mate 30 Pro 5G للمستهلكين في الإمارات خلال فعالية كبرى في دبي. ويتمتع الهاتف بقدرات هائلة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ما يجعله واحداً من هواتف الجيل الخامس القادرة على دعم وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة SA وغير المستقلة NSA في الوقت ذاته.

وبفضل تصميمه الجاذب وكاميرته الرئيسة الثنائية بدقة 40 ميجابكسل، وبطاريته ذات السعة العالية، ومزاياه الأمنية، يدخل HUAWEI Mate 30 Pro 5G المنافسة بقوة ضمن الهواتف الذكية من الجيل الخامس.

وقال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، جين جياو: "يجمع هاتف HUAWEI Mate 30 Pro 5G بين أفضل ما توصلت إليه هندسة الهواتف الذكية وابتكارات شبكات الجيل الخامس 5G في جهاز واحد من حيث الأداء القوي والتصميم؛ إذ يُتيح معالج Kirin 990 5G للمستخدمين القدرة على الاستمتاع بتجربة فريدةا، أمّا التصميم الخلّاب ونظام التصوير بكاميرا سينمائية فائقة بدقة 40 ميجابكسل بمستشعر الصورة سوبر سينسنجCamera SuperSensing Cine ليمهدان الطريق بنجاح للدخول في حقبة جديدة قائمة على شبكات الجيل الخامس 5G".

ويُسهم الأداء المميز لمعالج كيرين Kirin 990 5G في دعم الاتصال الكامل بشبكات2G/3G/4G/5G ، فضلاً عن شبكات الجيل الخامس الغير مستقلة NSA و المستقلة SA . وستتميّز شبكات الجيل الخامس مستقبلاً بالقدرة على الانتقال السلس نحو البنية الخاصة بالشبكات المستقلة، بحيث لا يضطر المستخدمون إلى استبدال هواتفهم عند استخدام HUAWEI Mate 30 Pro 5G. ولدى مقارنتها بالشبكات غير المستقلة، نجد بأنّ الشبكات المستقلة تتميّز بسرعات شبكية أعلى ونطاق ترددي أكبر وتأخير زمني أقل، ما يُسهم في الاستمتاع بتجربة استثنائية لدى استخدام شبكات الجيل الخامس. وعلاوة على ذلك، يدعم هذا الهاتف الرائد شريحتي SIM (من الجيلين 5G+4G) بحيث تدعم إحداهما شبكات الجيل الخامس وتدعم الأخرى شبكات الجيل الرابع.

ويُمكن من خلال الهاتف الجديد إجراء المكالمات باستخدام إحدى الشريحتين بينما تقوم الشريحة الثانية باستقبال المكالمات والاتصال بالإنترنت في الوقت ذاته. كما يُمكن تبديل كلتا الشريحتين بكل سهولة، فضلاً عن إسهام حزم الاتصال الترددي من النوعين FDD و TDD في تغطية طيف أوسع من نطاقات التردد الخاصة بشبكات الجيل الخامس والمتاحة لأيّ من الاستخدامات المستقبلية.

ويأخذ HUAWEI Mate 30 Pro 5G مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جريئة مستوحاة من الشكل الدائري لعدسة الكاميرا الاحترافية؛ المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد.

ويتوافر هذا الهاتف باللونين Emerald Green و Orange الجديدين بخامة من الجلد المصنوع من النباتات. وهو مزود بالنسخة المحدثة من نظام EMUI 10 لهواوي.