عودة خدمات «تويتر» بعد عطل عالمي أثر في آلاف المستخدمين

المصدر: لندن - رويترز

عادت خدمة شركة تويتر للعمل - في ما يبدو اليوم الأربعاء - بعد أن أصابها عطل على مستوى العالم، لحق بموقع منصة التدوين، ومنصة إدارته «تويت ديك»، ما أثر في آلاف المستخدمين.

وتمكن العديد من المستخدمين، الآن، من الدخول على «تويتر» و«تويت ديك». ولم تصدر الشركة بياناً رسمياً لتحديث أنباء العطل.

وفي وقت سابق، تلقى موقع «آوتيدج دوت ريبورت»، الذي يرصد بلاغات الأعطال أكثر من 4000 بلاغ عن العطل من بلدان في أنحاء العالم، منها: اليابان، وكندا، والهند.

وقالت الشركة، في تغريدة: «قد تواجهون مشكلة في إرسال تغريدات، أو تلقي إشعارات، أو رؤية الرسائل المباشرة. نعمل في الوقت الحالي على إصلاحها، وسنعود إلى الوضع المعتاد سريعاً».

وكان ممثل لـ«تويتر» قد صرح، في وقت سابق، بأن الشركة تفحص مشكلات متعلقة بمنصة «تويت ديك»، التي يستخدمها الصحافيون ومنتجو المحتوى الآخرون، لرصد التغريدات من حسابات عدة على «تويتر».