مليار مستخدم لشبكات الهواتف المتحركة بحلول عام 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلط تقرير مؤشر شبكة سيسكو المرئية الضوء على حركة البيانات المتنقلة عالمياً منذ ما يتجاوز العقد من الزمن، حيث أشار أن حركة بيانات الهاتف المحمول (أو الخلوي) كانت تمثل أقل من خمسة بالمئة من إجمالي حركة بيانات بروتوكول الإنترنت عالمياً. في حين أكد التقرير بأن حركة البيانات اليوم قد ازدادت وأصبحت تعتمد بشكل كبير على شبكات الهاتف المحمول.

وأوضح التقرير بأنه قد حدث ارتفاع ملموس في استخدام الهاتف المحمول من قبل المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم. وعزز الوصول الواسع وخدمة النطاق العريض المتنقلة الطلب على أجهزة الاتصال المحمولة والوسائط المتعددة ومجموعة واسعة من تطبيقات إنترنت الأشياء المتنقلة.

ووفقاً لتوقعات هذا العام (2017 - 2022)، أصبحت حركة مرور البيانات الناتجة عن الهواتف النقالة على وشك الوصول إلى معدل سنوي يبلغ زيتابايت بحلول نهاية فترة التوقعات. وستمثل حركة مرور البيانات الناتجة عن الهواتف النقالة بحلول عام 2022 حوالي 20 بالمئة من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت، وستصل إلى 930 إكسابايت سنوياً، أي ما يعادل أكثر بـ 113 مرة من إجمالي حركة مرور البيانات الناتجة عن الهواتف النقالة عالمياً قبل عشر سنوات، أي منذ عام 2012.

وبات من الواضح أن تقنيات الهاتف المحمول تصل بين المزيد من الأشخاص والأشياء أكثر من أي وقت مضى. وكان عدد مستخدمي الهاتف المحمول عام 2017 يبلغ خمسة مليارات مستخدم في جميع أنحاء العالم، وسيزداد هذا العدد خلال السنوات الخمس المقبلة بمقدار نصف مليار ليصل إلى 5.5 مليار مستخدم، وهو ما يمثل حوالي 71 في المئة من سكان العالم.

توقعات سيسكو الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

1. ارتفاع كبير في حركة البيانات الناتجة عن الهاتف المحمول والاتصالات

• سيصبح عدد مستخدمي الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 1.0 مليار (58 بالمئة من سكان الشرق الأوسط وأفريقيا) بحلول عام 2022، مقارنة بـ798 مليون في عام 2017.

• سيصل كم البيانات لكل مستخدم إلى 7,649 ميجابايت شهرياً بحلول عام 2022، مقارنة بـ777 ميجابايت شهرياً في عام 2016، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب يبلغ 57 بالمئة.

• ستصل حركة البيانات الناتجة عن الهواتف المحمولة لكل هاتف محمول (بما فيها الشبكات واسعة النطاق المنخفضة الطاقة وحلول شبكات M2M) إلى 4,061 ميجابايت شهرياً بحلول عام 2021، مقارنةً بـ459 ميجابايت شهرياً في عام 2016، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 55 بالمئة.

2. التطور نحو هواتف محمولة متعددة الوسائط وأكثر ذكاءً

• شكلت الأجهزة الذكية والاتصالات في عام 2017 حوالي 27 في المئة من الأجهزة المحمولة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، باستثناء اتصالات الشبكات واسعة النطاق المنخفضة الطاقة. وتتوقع سيسكو زيادة هذه النسبة إلى 77 بالمئة بحلول عام 2022.

• شكلت الأجهزة الذكية والاتصالات 78.3 في المئة من إجمالي حركة البيانات الناتجة عن الهواتف المحمولة عام 2017. ومن المتوقع أن تزداد هذه الحركة إلى 96.1 في المئة بحلول عام 2022.

• تتوقع سيسكو أن تصبح 20 بالمئة من اتصالات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا من شبكات الجيل الثاني، و54 بالمئة من شبكات الجيل الثالث. ومع حرص مزودي الشبكات على توفير اتصالات سلسة وسريعة، من المتوقع أن تمثل الاتصالات عبر شبكة الجيل الرابع نسبة 23 بالمئة من اتصالات المحمول الإقليمية ونسبة 0.2 بالمئة لشبكات الجيل الخامس. ومن المتوقع أن تشكل تقنية الشبكات واسعة النطاق المنخفضة الطاقة حوالي 4 بالمئة من اتصالات الهاتف المحمول، مع تزايد اتصال المزيد من أجهزة حلول شبكات M2M وإنترنت الأشياء.

3. تبنّي المزيد من هواتف وتقنيات إنترنت الأشياء – حلول شبكات M2M والأجهزة القابلة للارتداء

• من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أعلى معدل نمو من حيث اتصالات شبكات M2M المتنقلة، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 31 في المئة بين عامي 2017 و2022.

• من المتوقع أن تنمو حركة بيانات حلول شبكات M2M بمقدار عشرة أضعاف تقريباً بين عامي 2017 و2022، ومعدل نمو سنوي مركب قدره 58 في المئة.

4. تحسّن سرعات شبكات الهاتف المحمول والواي فاي

• كان متوسط السرعات الخلوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2017 حوالي 4.4 ميجابت في الثانية. وتتوقع سيسكو زيادة السرعة بحلول عام 2022 بمعدل 10.9 ميجابت في الثانية ليصل إلى 15.3 ميجابت في الثانية.

• ومن المتوقع أيضاً زيادة متوسط سرعات شبكات الواي فاي من 6.2 ميجابت في الثانية في عام 2017 إلى 11.2 ميجابت في الثانية في عام 2022.

وتعليقاً على توقعات التقرير، قال علي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزودي الخدمة لدى سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا: "نلتزم في شركة سيسكو بمساعدة مشغلي شبكات الهاتف المحمول على تلبية الاحتياجات المتزايدة للنطاق الترددي لمستهلكي الهواتف المحمولة والشركات ومجموعة أجهزة إنترنت الأشياء المتنوعة وتطبيقاتها المختلفة". ونعتقد أن شبكات الجيل الخامس وشبكات الواي فاي ستكملان بعضهما كتقنيات ضرورية للعصر مع اقتراب حركة مرور البيانات الناتجة عن الهواتف النقالة من حقبة الزيتابايت، مما سيوفر فوائد رئيسية لعملائنا من الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات لتوسيع بنيتها. ونتطلع لمتابعة حواراتنا المستمرة مع العملاء في الشرق الأوسط، حيث سنناقش سبل التحضير لهذا النمو والتخطيط لبنية شبكاتهم الخاصة".