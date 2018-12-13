المصادقة ثنائية العامل توفر حماية مزدوجة

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أفادت مجلة «بي سي جو» الألمانية بأنه يتعين على المستخدم تأمين الحسابات الإلكترونية بوساطة وظيفة المصادقة ثنائية العامل، إذا كان ذلك ممكناً، مشيرة إلى أن كود الأمان الإضافي، الذي يتم إدخاله إلى جانب كلمة المرور، يزيد من مستوى تأمين الحسابات الإلكترونية ضد هجمات الاحتيال وسرقة الهوية.

وذكرت المجلة أن هناك العديد من الشركات العالمية، مثل «غوغل» و«فيس بوك» و«أمازون»، تدعم وظيفة المصادقة ثنائية العامل عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، مثل «غوغل Authenticator» و«Authy وLastpass» و«مايكروسوفت Authenticator».

واضافت أنه يمكن للمستخدم ربط تلك التطبيقات بالحساب الإلكتروني، وعندئذ يتم إظهار كود أمان جديد على فترات منتظمة، ويتم إدخال هذا الكود إلى جانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول.

وأوضحت «بي سي جو» أن تطبيقات «غوغل» و«مايكروسوفت» تمتاز بسهولة ربطها بالحسابات الإلكترونية، فيما تتيح تطبيقات Lastpass وAuthy للمستخدم أيضاً إمكانية إجراء نسخ احتياطي للحسابات المرتبطة بها، حتى لا يفقد المستخدم بيانات الوصول إلى حساباته الإلكترونية إذا ما تعرض الهاتف الذكي للسرقة أو الفقدان.