«غوتشي» تطلق إصداراً محدوداً من «إكس بوكس»

المصدر: فلورنسا ■ د.ب.أ

أعلنت شركتا «غوتشي»، العلامة التجارية الإيطالية للأزياء، و«شركة مايكروسوفت الأميركية»، عن إطلاق إصدار محدود من جهاز الألعاب «إكس بوكس» Series X، بسعر يبلغ 10 آلاف دولار (نحو 36.7 ألف درهم). وأوضحت «غوتشي» أن إنتاج جهاز الألعاب يقتصر على 100 نسخة فقط، وسيتم كتابة الرقم المسلسل يدوياً على مقدمة جهاز الألعاب، في ما تشتمل باقة المرفقات على وحدتي تحكم بتصميم خاص من «غوتشي» مع حقيبة مكتوب عليها اسم «إكس بوكس» Xbox، لاستعمالها عند التنقل بجهاز الألعاب، إضافة إلى اشتراك في خدمة «Xbox Game Pass Ultimate»، في وقت لم تفصح فيه شركة غوتشي عن مدة الاشتراك.

وبشكل أساسي، يختلف الإصدار المحدود عن جهاز الألعاب المعتاد «إكس بوكس» Series X من خلال النموذج «GG»، والذي يشير إلى الأحرف الأولى من اسم مؤسس الشركة Guccio Gucci، كما أنه يشير أيضاً إلى عبارة «Good Game»، والتي يتم استعمالها في نهاية كل مباراة متعددة اللاعبين.