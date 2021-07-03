1.1 مليون هجوم «ويب» على مستوى العالم استغلت الألعاب في أبريل 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصل عدد اللاعبين النشطين على منصة Steam، التي تُعدّ أشهر منصة ومجتمع ومتجر للألعاب على الإنترنت، إلى رقم قياسي بحلول نهاية مارس 2020، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته تلك الفترة في أعداد اللاعبين عبر الإنترنت، بالتزامن مع فرض الإغلاقات في معظم دول العالم جرّاء الجائحة. وفي مارس من هذا العام، جرى تحطيم الرقم القياسي مرة أخرى، بعد أن وصلت أعداد اللاعبين النشطين في المنصة إلى نحو 27 مليون مستخدم.

واستمر عدد هجمات الويب التي تستغل موضوع الألعاب في الارتفاع، حتى بعد بدء انحسار الإغلاقات في أعقاب ربيع العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في نوفمبر 2020 بنحو 2.5 مليون هجوم. وعاد عدد الهجمات للارتفاع مرة أخرى بعد انخفاض شهدته في بداية عام 2021، فوصل إلى 1.1 مليون هجوم في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 34% مقارنة بشهر مارس من العام نفسه. وكانت اللعبة Minecraft الأكثر شيوعاً في استغلال اسمها «طُعماً» للإيقاع بالمستخدمين، مثلما كان الحال في العام الماضي، وذلك على الرغم من أن اللعبة Counter Strike: Global Offensive بدأت بمرور الوقت تتفوق بثبات على Minecraft، ليغدو اسمها الطُعم الأكثر شيوعاً في استهداف المستخدمين. وقالت رئيس فريق البحث والتحليل العالمي التابع لكاسبرسكي في روسيا، ماريا ناميستنيكوفا، إن «هناك حالياً عدداً غير مسبوق من لاعبي الإنترنت في العالم، يبلغ نحو ثلاثة مليارات لاعب»، مشيرة إلى أن ممارسة ألعاب الفيديو «ثبت أنها طريقة رائعة للاسترخاء في مواجهة الظروف التي فرضتها الجائحة المستمرة».