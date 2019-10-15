«هايبر إكس» تكشف عن لوحة مفاتيح لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت شركة «هايبر إكس» الأميركية، أمس، عن لوحة مفاتيح جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، مشيرة إلى توافر اللوحة الجديدة بأزرار حمراء اعتباراً من الآن بسعر 110 دولارات (نحو 404 دراهم).

وأفادت الشركة بأن لوحة المفاتيح Alloy Origins تم تزويدها بأزرار ميكانيكية من إنتاجها، تتحمل ما يصل إلى 80 مليون نقرة.

وأضافت الشركة الأميركية أن لوحتها الجديدة تأتي بأبعاد: (44.25 في 13.25 سنتيمتراً)، فيما تبلغ قوة الضغط 45 غراماً.

وأشارت «هايبر إكس» إلى أن اللوحة تتمتع بميزة تبديل خطية، موضحة أنه تم تصنيع جسم لوحة المفاتيح من الألمنيوم المتين مع إضاءة RGB قابلة للتخصيص على نطاق واسع.

وذكرت أن لوحة المفاتيح Alloy Origins تتميز بـ«كيبل» قابل للخلع، كما يمكن ضبط ميل لوحة المفاتيح على ثلاث درجات، بينما يمكن الوصول إلى ثلاثة ملفات تعريف حتى من دون الاستعانة بالبرامج المثبتة، لافتة إلى أنه يمكن لعشاق ألعاب الفيديو الاستفادة من ميزة مكافحة الظلال.