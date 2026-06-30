شراكة استراتيجية لإطلاق منصة سجلات صحية إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يشهد قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً بفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية، وتضع المريض في قلب عملية تقديم الخدمة. وقد انتقل استخدام الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى التطبيق العملي في العديد من المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.

ورغم هذا التوسع، تحرص الإمارات على تطبيق الذكاء الاصطناعي وفق أطر تنظيمية تركز على حماية خصوصية البيانات الصحية، وضمان أمن المعلومات، والإبقاء على الإشراف البشري في القرارات الطبية الحساسة، بما يحقق التوازن بين الابتكار وسلامة المرضى.

وتمتلك الإمارات عدداً من المقومات التي تجعلها من الدول الرائدة إقليمياً في هذا المجال، من أبرزها:

انتشار السجلات الصحية الإلكترونية في معظم المنشآت الصحية، بنية تحتية رقمية واتصالات متقدمة، استثمارات كبيرة في الابتكار الصحي، شراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية ومراكز البحث العلمي، سياسات وطنية تدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

كما تعمل الجهات الصحية على تدريب الكوادر الطبية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودمجها في الممارسات اليومية، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والسجلات الصحية الإلكترونية الموحدة.

وفي هذا الإطار، كشفت "مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية"، اليوم عن شراكة استراتيجية مع شركة إنترسيستمز InterSystems لتطبيق منصة "إنترسيستمز إنتلي كير" InterSystems IntelliCare™، المُصممة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية"، وعلي أبي رعد، المدير العام لشركة "إنترسيستمز" لمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا. وتوفر المنصة نظاماً موحداً ومتكاملاً قائماً بالكامل على الذكاء الاصطناعي، من شأنه إزالة العوائق الإدارية والأعباء المرتبطة بالتوثيق الطبي، بما يتيح للأطباء تخصيص مزيد من الوقت للتركيز على مرضاهم والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية المقدمة لهم بشكل ملموس.

وأشارت أليشا موبين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أستر دي إم للرعاية الصحية" إلى التحول المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية نحو الأنظمة الذكية التي تعزز الخبرات البشرية بدلاً من الاكتفاء برقمنة العمليات التقليدية.

وقال علي أبي رعد، المدير العام لشركة إنترسيستمز في الشرق الأوسط والهند وجنوب أفريقيا: " بالنسبة للمرضى، فإن الفوائد المتوقعة لا تقل أهمية. فمع تقليص الوقت الذي يقضيه الأطباء أمام الشاشات وفي أعمال التوثيق اليدوي، سيتمكنون من تخصيص مزيد من الوقت للتفاعل المباشر مع المرضى، مما يثري تجربة الاستشارات الطبية ويعزز تقديم رعاية صحية أكثر تخصيصاً وارتكازاً على احتياجات كل مريض. كما يتيح الوصول إلى سجل طبي موحد وشامل للمرضى اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة واستنارة، وتحسين استمرارية الرعاية الصحية عبر مختلف مراحل العلاج، والحد من تكرار الفحوصات والإجراءات غير الضرورية، إلى جانب توفير تجربة علاجية أكثر سلاسة وكفاءة تمتد من مرحلة التشخيص وحتى التعافي.