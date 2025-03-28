8 نصائح أساسية للتسوّق الآمن عبر الإنترنت

يسجل قطاع التسوّق عبر الإنترنت نمواً لافتاً في الأسواق المحلية، يواكب زيادة المنصات التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، وتوسع العديد من مؤسسات الضيافة ومنافذ تجارة التجزئة للتحول في تقديم خدماتها عبر الشبكة العنكبوتية.

وقدر تقرير لغرفة تجارة دبي أن تبلغ قيمة سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات، خلال العام الجاري، نحو 29.3 مليار درهم (ثمانية مليارات دولار)، فيما توقع أن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الدولة إلى 12.6% من إجمالي مبيعات تجارة التجزئة بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 8.7% في عام 2021، استناداً إلى فرص النمو الواعدة في السوق.

ومع نمو تعاملات التسوّق عبر الإنترنت، يتطلب من المتعاملين مراعاة عدد من الخطوات المهمة للحصول على معايير التسوق الآمن عبر مواقع الإنترنت، لتجنب المستهلكين عمليات القرصنة الإلكترونية التي تسجل ارتفاعاً خلال بعض مواسم ومناسبات التسوق.

وحدد العديد من التقارير التقنية الدولية، ثماني خطوات ونصائح أساسية للتسوق الآمن عبر مواقع الإنترنت، تشمل الحرص على التسوق من المواقع ذات العلامات التجارية المعروفة ومحاولة تجنب المنصات المجهولة حتى لو أعلنت عن تخفيضات مغرية.

كما شملت النصائح ضرورة التحقق من عنوان الإنترنت الخاص بالمنصة أو الموقع المستهدف التسوق منه، وذلك مع لجوء القراصنة الإلكترونيين إلى تصميم مواقع «ويب» مزيفة وذات مظهر احترافي لجذب المستهلكين، حيث يمكن إدراك أن يكون العنوان مزيفاً إذا كان عنوان الإنترنت يحتوي على خطأ إملائي في اسم الشركة، أو إذا كان يحتوي على عدد مفرط من الأحرف الإضافية، مثل بعض الشرطات أو الأرقام الغريبة، أو إذا تم اختصاره.

وأفادت التقارير وخبراء متخصصون في قطاع الأمن الإلكتروني، بأنه من الضروري أيضاً التأكد من كون الموقع الإلكتروني يستخدم آلية التشفير، وأن البيانات الخاصة بالمستهلك مشفرة كذلك، عبر التحقق من وجود حرف «إس» في بداية عنوان الموقع لضمان عدم تسرب البيانات، وبالتالي عدم مشاهدة البيانات في حالات الاختراق، وذلك عبر وجود علامة «https».

وأشارت التقارير إلى أهمية تجنب استخدام شبكات الـ«واي فاي» العامة عند إجراء التسوق عبر الإنترنت، وذلك لأن بعض تلك الشبكات قد لا تكون محمية بشكل غير كافٍ ويسهل اختراقها، ما قد يعرض البيانات للسرقة من قبل متسلل عبر الشبكة نفسها، أو قد تتم إعادة توجيه المستخدم إلى موقع «ويب» ضار يشبه الموقع الذي يحاول الوصول إليه، لذا يفضل تبديل الاتصال بالإنترنت إلى مزود البيانات الخاص بالمستخدم عند الدفع أو التعامل المصرفي عبر الإنترنت في الأماكن العامة.

واعتبرت خبيرة التقنية، جيسي كيم، أن نمو نشاط التسوق عبر الإنترنت يتطلب زيادة الوعي للحصول على الأمان الكافي عند استخدام منصات التجارة الإلكترونية، لافتة إلى أنه يفضل البحث عن مراجعات وتقييمات عن المواقع والسلع التي يستهدف المتعامل شراءها إلكترونياً.

وقالت إنه من المهم أيضاً الاعتماد على وسائل دفع إلكترونية تتطلب كلمة مرور تُستخدم لمرة واحدة فقط عند التسوّق، والحفاظ على عدم مشاركة بيانات البطاقات البنكية مع أي جهة أو شخص دون التحقق الكافي منه، والحرص على استخدام كلمات مرور قوية عند التسجيل في منصات التجارة الإلكترونية المعتمدة.

. 29.3 مليار درهم قيمة سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات خلال 2025.