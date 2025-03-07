5 نصائح تجب مراعاتها قبل شراء الشاشات التلفزيونية

شهدت أسواق الأجهزة الإلكترونية في الدولة، أخيراً، تنافساً كبيراً بين عدد من المتاجر التقليدية ومنصات التجارة الإلكترونية، في طرح تخفيضات على الشاشات التلفزيونية تراوح بين 10 و30%.

وقال مسؤولو مبيعات ومختصون في الأجهزة الإلكترونية لـ«الإمارات اليوم»، إنه منذ بداية شهر رمضان شهدت الأسواق المحلية إقبالاً متزايداً على شراء الشاشات التلفزيونية، ما أسهم في زيادة المبيعات بنسبة تراوح بين 20 و25%، محددين خمس نصائح يجب مراعاتها قبل شراء الشاشات، تشمل اختيار الشاشات المناسبة لمساحة الغرفة، فضلاً عن اختيار الشاشات الذكية التي تدعم تحميل التطبيقات، إضافة إلى الشاشات التي توفر العديد من منافذ التوصيل، فيما يُفضل شراء الشاشات التي تتمتع بدقة لا تقل عن (4K)، واختيار الشاشات التي تدعم خاصية «إتش دي آر».

وتفصيلاً، طرح العديد من منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية في الدولة، قبيل ومع بداية شهر رمضان، عروضاً على الشاشات التلفزيونية، بتخفيضات سعرية راوحت نسبتها بين 10 و30%.

وتركّزت معظم العروض على الشاشات ذات الأحجام الكبيرة، مثل 50 بوصة و85 بوصة، بينما شهدت بعض المتاجر والمنصات تخفيضات أقل على الشاشات بحجم 40 بوصة.

وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ البيع، أيتول زيشين، إن «الأسواق المحلية تشهد حالياً عروض تخفيضات موسعة على الشاشات، سواء من المتاجر التقليدية أو منصات التجارة الإلكترونية، ما أدى إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات منذ بداية رمضان، وبالتالي زادت المبيعات بنحو 20% مقارنة بالفترة التي تسبق الشهر الفضيل».

وأشار زيشين إلى أن الطلب الأكبر من قبل المستهلكين تركّز على الشاشات متوسطة الحجم مثل 40 و50 بوصة، بينما شهدت الشاشات الأصغر (32 بوصة) وذات الأحجام الكبيرة (85 بوصة) طلباً أقل.

من جانبه، أفاد مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل البيع بالتجزئة، باتريك بيجوي، بأن شهر رمضان يشهد عادة زيادة ملحوظة في الإقبال على الشاشات التلفزيونية، ما يدعم نمو المبيعات بين 20 و25% مقارنة بالفترات العادية.

وقال إن العروض الترويجية على الشاشات التي تراوح نسب التخفيضات فيها بين 10 و30%، ساعدت في زيادة الطلب بشكل كبير.

وأضاف بيجوي أن المنافسة الشديدة في السوق، خصوصاً مع دخول علامات تجارية جديدة ذات منشأ آسيوي، قد أسهمت في تقديم المزيد من العروض الترويجية، لافتاً إلى أن المستهلكين يفضلون الشاشات ذات حجم 50 بوصة بشكل خاص، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من حصص الطلب خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن هناك إرشادات عدة من الضروري أن يهتم بها المستهلكون عند الشراء، تتركز في تفضيل شراء الشاشات الذكية التي تتسم بالقدرة على تحميل التطبيقات الذكية، والشاشات ذات القياسات المناسبة لحجم الغرفة، فضلاً عن الشاشات ذات منافذ التوصيلات الأكثر والتي تتيح خيارات أكبر للمستهلكين في ربطها بالأجهزة.

بدوره، أكد مسؤول المبيعات في أحد منافذ البيع، حسين علي، أن الشاشات التلفزيونية تشهد طلباً مرتفعاً منذ بداية رمضان بنحو 25% مقارنة بالفترات العادية.

وحدّد علي نصائح عدة قبل شراء الشاشات، منها اختيار الحجم المناسب، حيث يجب أن تتناسب الشاشة مع حجم الغرفة، فلا يمكن أن تكون الغرفة صغيرة والشاشة كبيرة جداً، أو العكس، حيث يسبب ذلك إزعاجاً للمشاهدين، كما يجب اختيار الشاشات التي تحتوي على منافذ توصيل متعددة، لتتمكن من ربطها بعدد أكبر من الأجهزة.

ولفت إلى الدقة وجودة الصورة، إذ يُفضل شراء الشاشات التي تتمتع بدقة لا تقل عن (4K)، فيما يمكن اختيار الشاشات ذات دقة (8K) للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، مشدداً على أهمية اختيار الشاشات التي تدعم خاصية «إتش دي آر» (HDR)، التي تعني النطاق الديناميكي العالي بالشاشات وتعمل على تحسين جودة الصورة وزيادة التباين.

الأسواق المحلية شهدت منذ بداية رمضان إقبالاً على الشاشات التلفزيونية، ما أسهم في زيادة المبيعات حتى 25%.