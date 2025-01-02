سماعة رأس لاسلكية بتصميم مفتوح

أعلنت شركة «نوبيا» الصينية عن إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة، تتمتع بمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية «IPX4».

وأوضحت الشركة أن السماعة «LiveFlip»، تمتاز بتصميم مفتوح، حيث تستقر المشغلات خارج الأذن بوضوح، مشيرة إلى أنه من خلال هذا التصميم تم الاعتماد على مشغلات كبيرة بقطر 15 مليمتراً.

وأضافت أنه عند ارتداء سماعات الرأس اللاسلكية ذات التصميم المفتوح، يتمكن المستخدم من إدراك الأصوات المحيطة به لتعزيز جوانب السلامة عند السير في حركة المرور، لكن على الجانب الآخر لا يمكن إلغاء الضوضاء المحيطة المزعجة.

وأشارت «نوبيا» إلى أن وزن سماعة الرأس اللاسلكية «LiveFlip» الجديدة يبلغ 7.6 غرامات، ويتم تثبيتها حول الأذن بوس

اطة وصلة معدنية مرنة ومتينة، في حين تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 40 يوماً.