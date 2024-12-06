نظارة ذكية لالتقاط الصور

أعلنت شركة «لينوفو» الصينية عن إطلاق نظارتها الذكية «Erazer SG10 Pro» الجديدة، التي يمكن استخدامها لالتقاط صور بوساطة الكاميرا.

وأفادت الشركة بأنه يمكن أيضاً استخدام النظارة الجديدة كسماعة رأس تعمل بتقنية «بلوتوث» لإجراء المكالمات الهاتفية، مع إمكانية استخدام أنظمة المساعد الصوتي التي يتم تشغيلها بالأوامر الصوتية.

وأشارت إلى أنه في جميع إمكانات الاستخدام المختلفة، فإن النظارة الذكية تعتمد على جهاز جوال، الذي تقترن به عبر تقنية «Bluetooth 5.4».

وأوضحت «لينوفو» أن فترة التحدث المستمر تصل إلى نحو سبع ساعات، وفترة الاستماع إلى الموسيقى إلى ثماني ساعات، فيما تصل فترة التشغيل في مرحلة الاستعداد إلى نحو أسبوع.

ويتم شحن النظارة الذكية «Erazer SG10 Pro» عبر منفذ شحن مغناطيسي.