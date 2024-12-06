هاتف جديد للاستخدامات الشاقة

أطلقت شركة «يوليفون» الصينية هاتفاً ذكياً جديداً مخصصاً للاستخدامات الشاقة، حيث يتمتع بمقاومة الغبار والماء والسقوط من ارتفاع مترين، وفقاً لفئات الحماية «IP68» و«IP69K» و«MIL-STD-810H».

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي «Armor X31 Pro» يأتي بشاشة قياس 6.56 بوصات، وتعمل بدقة وضوح (720 * 1612 بيكسل)، ومعدل تحديث صورة 120 هرتز، بينما تصل درجة السطوع إلى 800 نيت، مع حماية الشاشة بزجاج «Corning Gorilla Glass 5».

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على معالج «ميدياتيك Dimensity 6300»، يعمل بسرعة 2.4 غيغاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، يتم توسيعها حتى (2) تيرابايت.