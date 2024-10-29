G-SHOCK تطلق أفضل الساعات الریاضیة المخصصة للأنشطة الخارجیة: GBD-300 وGMD-B30

تفخر G-SHOCK بتقدیم أحدث إصداراتھا، 300-G-SQUAD GBD و GMD-B300، المصممة للرجال والنساء النشطین الذین یھدفون إلى تحقیق أھدافھم في اللیاقة البدنیة مع تبني مظھر جريء وأنیق.

ھذه الساعات لیست مجرد ساعات، بل ھي رفقاء اللیاقة البدنیة التي تجمع بین المتانة الأسطوریة لـ G-SHOCK ومیزات الأداء المتقدمة والتصمیم الأنیق. مثالیة للمغامرات الخارجیة والارتداء الیومي، فھي تلبي احتیاجات عشاق اللیاقة البدنیة والمغامرین على حد سواء.

مصمم للرجال والنساء على حد سواء: الأناقة تلتقي بالوظیفة

تجمع ساعتا 300-GBD وGMD-B300 بین متانة G-SHOCK الممیزة ومیزات اللیاقة البدنیة المتطورة، مما یضمن بقاء مرتدیھا على اتصال وتحكم في صحتھم، بغض النظر عن المكان الذي تأخذھم إلیه مغامراتھم.

سواء كنت تمارس تمارین ریاضیة مكثفة أو تمارس ریاضة المشي لمسافات طویلة أو تمارس ببساطة الحیاة الیومیة، فإن ھذه الساعات مصممة للأداء، وتوفر مزيجا من المتانة والأناقة.

تتمیز الساعات الجدیدة 300-GBD و GMD-B300 بشكل مثمن بسیط في تصمیم نحیف ومضغوط یوفر ملاءمة أفضل على المعصم.

تأتي ھذه الساعة المقاومة للصدمات مزودة بوظائف ریاضیة مفیدة تتبع عدد الخطوات، وأكثر من ذلك.

المیزات الرئیسیة:

• ھیكل مقاوم للصدمات • مقاومة للماء حتى 20 بار • إجراء قیاسات لتحسین الأداء • متتبع الخطوات: مفید في جعل ممارسة التمارین الریاضیة عادة یومیة.

• وظیفة الاھتزاز: كن على اطلاع دائم بالمعلومات المطلوبة. • الربط بالھاتف الذكي للحصول على الوظائف الكاملة في متناول یدك



الاستدامة والاھتمام بالمواد

بالإضافة إلى میزات اللیاقة البدنیة المتقدمة، یركز الطرازان GMD-B300 و300-GBD أیضا على الاستدامة. یشتمل كلا الطرازین على راتنج حیوي في مكونات رئیسیة مثل العلبة والإطار والسوار.

وتساھم ھذه المادة الحیویة، التي یتم إنتاجھا باستخدام موارد عضویة متجددة، في تقلیل التأثیر البیئي مع الحفاظ على المتانة والمرونة التي تشتھر بھا .G-SHOCK تُعد ھذه الساعات مزيجا مثالیًا بین التصمیم والأداء الصدیق للبیئة.

ویرمز الطرازان GMD-B300 و 300-GBD إلى اندماج الموضة والوظیفة، مما یتیح لمرتدیھما تجاوز الحدود مع البقاء على قمة أھداف اللیاقة البدنیة الخاصة بھم.

یتوفر ھذان الطرازان بمجموعة متنوعة من الألوان الجریئة، ویتحولان بسھولة من المغامرات الخارجیة إلى البیئات الحضریة، مما یجعلھما الخیار المثالي لكل من الرجال والنساء الذین یعطون الأولویة للیاقة البدنیة والمتانة والأناقة.

كلا الطرازین متوفران الآن لدى تجار التجزئة المعتمدین لشركة G-SHOCK في جمیع أنحاء الإمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة، وكذلك عبر الإنترنت على www.casio-mea.com