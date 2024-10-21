ميزة جديدة تظهر في "واتس آب"

حصل تطبيق WhatsApp مؤخرا على ميزة تشكيل قوائم الدردشة، وقد تم الإعلان عن الميزة الجديدة في رسالة نشرتها بوابة WABetaInfo.

ويشار إلى أن مستخدمي "واتس آب" سيتمكنون من جمع المحادثات الجماعية والشخصية في قوائم ومنحها أسماء. مع ذلك فلا يمكن تشكيل أكثر من 20 قائمة من هذا القبيل.

وجاء في الإعلان كذلك أنه يمكن تحرير القوائم بعد إنشائها، أي منحها اسما آخر، وتضمين الدردشات فيها واستبعادها. ستظهر المحادثات التي يتم تشكيلها بهذه الطريقة أكثر من الدردشات الفردية. ويؤكد المصدر على أن الوظيفة الجديدة ستسمح بتبسيط الاتصال وعدم تفويت المعلومات المهمة.