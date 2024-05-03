قواعد الأمان.. كيفية منع المحتالين من الوصول إلى هاتفك الذكي

قد يشير تشغيل الكاميرا أو الميكروفون الخاص بالهاتف الذكي من تلقاء نفسه، أو تشغيل البرامج في الخلفية إلى أن المحتالين يتجسسون عليك من خلال هاتفك.

في هذا السياق، يقول أورفان بارفينتييف، منسق مركز الإنترنت الآمن والمحلل الرئيسي في صحيفة "مساء موسكو" الروسية بما يجب على المستخدم فعله إذا اشتبه في التجسس عليه عبر الهاتف المحمول.

ووفقا لبارفينتييف، قد يكون السلوك غير المعتاد للهاتف الذكي علامة على اختراق المحتالين له.

ويضيف: "وهذا هو السبب وراء خضوع الأجهزة الذكية منذ فترة طويلة لنفس قواعد أمان الكمبيوتر بشكل عام مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة".

وقال بارفينتييف إن هذه القواعد تشمل التثبيت الإلزامي وتفعيل برامج مكافحة الفيروسات، فضلا عن ضرورة الاهتمام برسائلها.

ونوه المتخصص إلى أن المهاجمين، كقاعدة عامة، يعتمدون على قيام المستخدم نفسه بفتح الباب لهم في نظام الأمان الخاص به، لذلك يجب التعامل مع جميع الرسائل الخارجية بشكل دقيق وعدم النقر على الروابط المرسلة من مصادر غير معروفة.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى تثبيت التطبيقات فقط من مصادر موثوقة وعالية الجودة، حيث يتم تقليل خطر انتشار البرامج الضارة تحت ستار البرامج حسنة النية.

وأوضح بارفينتييف أنه يمكن أن يؤدي تثبيت برنامج مكافحة الفيروسات إلى منع وصول المحتالين إلى بيانات الهاتف الذكي.