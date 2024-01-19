محركات الأقراص الثابتة بسعة 30 تيرابايت نقطة تحول في صناعة التخزين

أعلنت سيجيت تكنولوجي، الشركة المتخصصة عالميا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات الضخمة المستدامة عن إنجاز هام يمثل حقبة جديدة في صناعة التخزين، يتمثل بإطلاق منصة الأقراص الصلبة (موزاييك 3+™)، التي تتضمن تطبيق سيجيت لتقنية التسجيل المغناطيسي الحراري. ويبشر هذا الابتكار بإطلاق سعة تخزين غير مسبوقة تبلغ 3+ تيرابايت لكل قرص، ويرسم خارطة طريق لزيادة سعة القرص الصلب إلى 4+ و5+ تيرابايت خلال السنوات القادمة.

ستعمل منصة موزاييك 3+ على دعم منتجات (Exos®‎ ) الرائدة من سيجيت، من خلال إضافة سعة تخزين غير مسبوقة في الصناعة تبلغ 30 تيرابايت وما فوق. وسيتم تصدير هذه المنتجات بكميات إلى عملاء السحابة الفائقة الحجم خلال الربع الأول من العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن ابتكار زيادة سعة التخزين من سيجيت، الذي يزيد من عدد الأجزاء التي يمكن تخزينها على القرص، سيعالج نقاط الضعف الشائعة في الصناعة، حيث ستمكن منصة موزاييك 3+ العملاء من تخزين المزيد من البيانات على نفس المساحة. ويساهم التحديث في محرك أقراص التسجيل المغناطيسي العمودي التقليدي من سعة 16 تيرابايت (متوسط السعة في مراكز البيانات الفائقة الحجم) إلى محرك أقراص Exos 30 تيرابايت وموزاييك 3+ في مضاعفة السعة بشكل فعال في المساحة ذاتها.

وبهذه المناسبة، قال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي لشركة سيجيت: "تعتبر سيجيت المصنع الوحيد عالميًا لمحركات الأقراص الثابتة بسعة تخزين عالية تصل إلى 3 تيرابايت لكل قرص مع إمكانية زيادتها إلى 5 تيرابايت. ونظرًا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يشكل أهمية كبيرة لمجموعات البيانات الأولية، سوف تحتاج الشركات إلى تخزين جميع البيانات، لذا تعد سعة التخزين العالية لاستيعاب كتل البيانات الناتجة أكثر أهمية من أي وقت مضى".