الصين تطلق أسرع شبكة إنترنت في العالم

بدأت الصين بناء ما تصفه بشبكة الإنترنت الأكثر تقدما في العالم، والتي من المنتظر أن تكون أسرع من الشبكات الحالية بمراحل، لتعيد الحرب التكنولوجية مع أميركا للواجهة مرة أخرى.

الشبكة الجديدة تصل سرعتها إلى نحو 1.2 تيرابت، أو 1200 جيجابت لكل ثانية، وتلك السرعة تكفي لنقل بيانات 150 فيلما مثلا في ثانية واحدة، وفقا لشركة هواوي الصينية المصنعة للتكنولوجيا.

ولكن، تلك السرعات نظرية، ولا تعني أنها السرعات نفسها التي سيتمتع بها المستهلكون في منازلهم في أي وقت قريب، بينما سيتم الاستفادة من تلك التكنولوجيا السريعة بشكل أوسع في أداء شبكات الشركات، ونقل المعلومات بشكل أسرع، وخدمات تداول الأسهم وغيرها من الأنظمة الأمنية الوطنية.