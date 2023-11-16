إضافات جديدة في "خرائط جوجل" تساعدك في ركوب القطار الصحيح

حصل تطبيق خرائط جوجل على بعض الإضافات المصممة لتسهيل السفر، ومن بينها التحسينات على طرق النقل العام، مما يضمن قدرة المستخدمين على التنقل بثقة، إذ يساعدك التطبيق الآن في ركوب القطار الصحيح ويرشدك إلى المخرج الصحيح للمحطة.

ويستطيع المستخدمون الآن في أكثر من 80 مدينة حول العالم رؤية مواقع مداخل المحطات ومخارجها، وفي أي جانب من الشارع توجد تلك المداخل والمخارج، مع مسار واضح للمشي إليها.

وأصبح اتخاذ القرارات أثناء التنقل سهلًا، إذ يحدد تطبيق خرائط جوجل المسار الأمثل ويسلط الضوء أيضًا على المداخل والمخارج المحددة لكل قطار مشارك في الرحلة، وذلك بمجرد تحديد المستخدم لتفضيلاته.

وتعد هذه الميزة المضافة مفيدة بشكل خاص لسكان المدن، ولا سيما في المدن الكبرى، مثل برلين ونيويورك، إذ قد تكون تخطيطات المحطات المعقدة محيرة.

وحصل التطبيق على اتجاهات النقل المحسنة التي تسمح للمستخدمين برؤية الطريق الأفضل إلى وجهتهم بناءً على الوقت المتوقع للوصول وعدد عمليات النقل وطول الرحلة.

وتتوفر عوامل التصفية للسماح للمستخدمين بتحديد نوع وسيلة النقل التي يريدون استخدامها أو المسار الذي يتطلب مسافة قليلة من المشي.