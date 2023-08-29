هواوي تكشف النقاب عن آفاق جديدة للنمو والابتكار في مؤتمر مطوّري هواوي 2023 (معاً) (HDC.Together)

كشفت شركة التكنولوجيا العالمية هواوي النقاب عن سلسلة من أحدث التطورات المستجدة في عالم الأعمال والابتكار خلال حدثها السنوي الأبرز للمطورين: "مؤتمر مطوّري هواوي (معاً) - (HDC.Together)، الذي انعقد خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس 2023. وإلى جانب كلمة المؤتمر الافتتاحية، حضر أكثر من 100 مطور ورائد أعمال دوليين قمة "الاقتصادي العالمي" من تنظيم هواوي، حيث ناقشت الأخيرة خلالها النمو الذي أحرزته خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) مؤخراً، واستعرضت بشكل متعمق أحدث ابتكاراتها وحلول الشراكة التجارية وخارطة الطريق المستقبلية لعام 2024. وبالإضافة لذلك، قدم المتحدثون في المؤتمر رؤى وتصورات قيّمة حول سوق الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الصين، مع التركيز بشكل خاص على الفرص السانحة لفترة ما بعد الجائحة.



هواوي تتيح بوابة للانفتاح على الأسواق الدولية



متحدثاً إلى الجمهور خلال "مؤتمر مطوّري هواوي"، أشار والتر جي رينجوي، رئيس إدارة تطوير النظم البيئية العالمية والعمليات في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، بالقول، "في العام الماضي، حققنا نتائج ملحوظة في ابتكار المنتجات وتطوير الأعمال. تُبرز هذه النتائج الرائعة التزامنا بالنمو والذي انعكس جلياً من خلال قفزة النمو في عدد المطورين العالميين المسجلين والشركاء المتعاونين. على الرغم من أننا قد واجهنا الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية، إلا أن الأوقات الصعبة قد مرّت وانتهت. واليوم، بإمكان منظومة هواوي المفتوحة والتعاونية أن توفر ميزة أكبر لشركائنا ومستهلكينا، وبأن تصبح بوابة الدخول إلى السوق العالمية والقوة الدافعة للنمو. نحن لانزال ملتزمين بتشكيل ملامح مستقبل الابتكار، وتمكين المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال الحلول التحويلية".

يبرز متجر AppGallery كواحد من أسواق التطبيقات الرائدة، حيث يأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في المنظومة الإيكولوجية لتطبيقات الأجهزة المحمولة. وقد جذب المتجر 580 مليون مستخدم شهري نشط، مع أكثر من 170 مليون مستخدم شهري نشط للتطبيقات السريعة و6.35 مليون مطور مسجل على مستوى العالم. ويشار إلى أن متجر AppGallery، الذي يعود بنفع كبير على كل من المستخدمين والمطورين، قد حصد جوائز تقديرية خلال حفل توزيع جوائز "بيست أوف "آي إف إيه" 2022" (Best of IFA 2022) لمجلة "نيوز ويك"، وجوائز "ألعاب المحمول" عن فئة "أفضل متجر تطبيقات بديل لعام 2023"، وهو ما جعله بمثابة "النجم الصاعد وأفضل بديل في النظام الإيكولوجي للأجهزة المحمولة."



الشراكة مع طيران الإمارات

وخلال حديثها إلى جمهور الحضور في "مؤتمر مطوّري هواوي"، أشارت فاليري تان، نائب رئيس دائرة الاتصالات والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، بأن تطبيق طيران الإمارات قد طرح مؤخراً إصداراً خاصاً بالساعات الذكية من هواوي يتيح للمستخدمين استخدام رموز QR كتذاكر صعود على متن الطائرة. وقد أدى هذا التحديث إلى نمو بنسبة 33% و51٪ في عدد مرات تنزيل تطبيق طيران الإمارات على الهاتف المحمول وتطبيق الساعات على التوالي في غضون شهر واحد من طرح الإصدار الجديد.



من خلال منصة "إعلانات بيتال" Petal Ads، النظام الإيكولوجي للإعلانات على الأجهزة المحمولة من هواوي، تدرك العلامة التجارية بأن المشهد الدولي للإعلانات على المحمول لايزال في بداياته، وكذلك العدد المحدود من الموردين القادرين على تقديم حل عالمي شامل ومتكامل للمعلنين. إدراكاً لهذه الشريحة غير المستغلة وقدرتها على التكيف مع اتجاهات الاقتصاد الكلي، ترى "إعلانات بيتال" Petal Ads في ذلك فرصة مواتية لمساعدة المعلنين على إتاحة وتعزيز الاتصالات التجارية في جميع أنحاء العالم ومساعدة المناطق على التواصل فيما بينها، بما في ذلك الصين.

تتمثل رؤية "إعلانات بيتال" Petal Ads في بناء دورة أعمال فعالة ودقيقة ترتكز على النمو كقوة دافعة. ومن خلال تسخير خاصية استخدام أنماط البيانات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة ترويج الأعمال، تهدف المنصة إلى توسيع نطاق حضور متجر AppGallery، ووالوسائط المتعددة المملوكة لشركة هواوي، والناشرين البارزين - وبالتالي زيادة عدد المستخدمين، وفي نهاية المطاف، توسيع مجال توزيع التطبيقات ذات الصلة ومنصات الأخبار، والمنتجات، والمحتوى، والخدمات.

تتوقع المنصة، التي تستعد حالياً لإضافة 16 نوعاً جديداً من الموارد الإعلانية، أن تتضاعف حركة الإعلانات لهذا العام.

سلوك المستهلك المرن وآفاق الإعلان عبر الهاتف المحمول في السوق الصينية

على الصعيد العالمي، شهد سلوك المستهلك تحسناً ملفتاً وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة نظراً لأن الأنشطة الاقتصادية كانت قد استعادت زخمها. ومع ارتفاع مستوى الثقة في عادات الإنفاق لدى المستهلكين وطرقهم المفضلة للحصول على المعلومات من خلال الإنترنت عبر الهاتف المحمول، يشكل المستهلكون اليوم اتجاهاً جديداً في سلوك الشراء عبر الأجهزة المحمولة، لا سيما في السوق الصينية.

في هذا العام، يستعد سوق الإعلانات في الصين لتحقيق مزيد من النمو، مع استمرار هيمنة الأجهزة المحمولة على المشهد. كشفت دراسة أجراها "كويست موبايل" (QuestMobile)، وهو تطبيق تداول سهل الاستخدام مصمم للمستثمرين الطموحين في سوق الأوراق المالية، عن آفاق واعدة لفعالية الإعلان عبر الهاتف المحمول.

أظهرت نتائج دراسة تطبيق التداول زيادة ملحوظة في معدلات تنزيل التطبيقات ذات الصلة في النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بالانتعاش السريع في قطاعات السياحة والسفر والترفيه.