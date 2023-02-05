«غوغل»: مقاطع فيديو «يوتيوب» تجاوزت 50 مليار مشاهدة يومياً

تتسابق جميع شركات مواقع التواصل الاجتماعي، للفوز بأكبر مشاهدات لمقاطع الفيديو، وتظهر «غوغل» بعض التقدم أمام كل من «تيك توك» و«إنستغرام». وأكدت «غوغل»، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، عن آخر النتائج المالية، أن مقاطع الفيديو التي يبثها «يوتيوب» قد تجاوزت 50 مليار مشاهدة يومياً. وكانت الشركة قد تحدثت سابقاً عن 30 مليار مشاهدة يومياً، كجزء من مكاسبها المالية في الربع الأول من عام 2022.

وعلى الرغم من أن النمو في الأداء يبدو مثيراً للإعجاب، فإن عدد هذه المشاهدات يظل أقل مما حققه كل من «إنستغرام» و«فيس بوك». وفي أكتوبر الماضي، قالت شركة «ميتا» إن «فيس بوك» و«إنستغرام» حققتا مشاهدات يومية بلغت نحو 140مليار يومياً.

وتماماً كما هي حال منصّات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، فإن «يوتيوب» يعمل على دفع المستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو. وفي نوفمبر الماضي، طرحت الشركة مقاطع على شاشات التلفزيون. وقام موقع «تيك توك» بمحاولات مشابهة كي يجعل تطبيقه متوافراً على المنصّات ذات الشاشات الكبيرة والمتعددة، بما فيها تلفزيون «أمازون فاير تي في»، وتلفزيون «أندرويد»، وتلفزيونات إل جي»، و«سامسونغ» الذكية في عام 2021.

وفي العالم الماضي، قال موقع «يوتيوب» إن نحو 1.5 مليار مستخدم يدخلون إلى الموقع بقصد مشاهدة مقاطع الفيديو شهرياً. وبالمقارنة، فإن لدى «إنستغرام» نحو ملياري مستخدم. ولم تكشف «إنستغرام» عن عدد مستخدمي أفلامها، على الرغم من أنه من الصعب الهروب من مقاطع الفيديو إذا دخلت «إنستغرام». وفي الواقع، فإن تزايد مشاهدات أفلام الفيديو القصيرة، هي شيء «مفرح» بالنسبة لـ«غوغل»، لكنها ستحتاج إلى تحقيق الدخل من هذه المشاهدات أيضاً. وفي الربع الرابع من عام 2022، حقق «يوتيوب» 7.96 مليارات دولار عائدات، أي أقل من العام الماضي بنسبة 8%، حيث حققت الشركة 8.63 مليارات دولار. وفي نوفمبر 2022، قالت الشركة إن الموسيقى والأغاني في «يوتيوب» لديها نحو 80 مليون مشترك في شتى أنحاء العالم. لكنها لم تحدد ما هو الرقم الذي يسهم به هؤلاء المشاركون في عائدات «يوتيوب».

وفي الأول من فبراير، أطلق «يوتيوب» برنامجاً جديداً لمشاركة عائدات الإعلانات مع صانعي أفلام الفيديو. وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من صانعي الأفلام، كي يقدموا محتوى أصلياً لمنصة «يوتيوب». وفي نوفمبر الماضي، بدأت منصّة الفيديو اختبار التسوّق وميزات التسويق بالعمولة عبر مقاطع الأفلام.

وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، الذي تحدثت فيه «غوغل» عن عائداتها، قال المدير التجاري لشركة «غوغل»، فيليب شندلر، إن «الشركة تشعر بالسعادة نتيجة التطوّر المستمر في تحقيق الدخل». وأضاف المدير المالي في الشركة، روث بورات، أن «(يوتيوب) يضع في قمة أولوياته، النمو في المشاركة بمقاطع أفلام الفيديو، وتحقيق الأرباح».

وتماثل البيانات الصادرة عن مديري «غوغل»، مشاعر كبار المسؤولين في شركة «ميتا»، الذين يعتبرون أفلام «إنستغرام» في قمة أولوياتهم في الأشهر المقبلة.